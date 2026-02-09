દર વર્ષે પોતાની પત્નીને 3 કિલો સોનું ગિફ્ટ, આ ભારતીય ઉદ્યોગપતિએ સોશિયલ મીડિયા પર મચાવી ધૂમ, જાણો
Gold Gift To Wife: પત્ની તાબિન્દા સંપાલે ખુલાસો કર્યો કે સતીશ તેમને દર વર્ષે 3 કિલો સોનું ગિફ્ટમાં આપે છે, જે હાલના સોનાના ભાવ પ્રમાણે 4.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું થાય છે.
Gold Gift To Wife: નેટફ્લિક્સના નવા રિયાલિટી સિરીઝ, દેશી બ્લિંગના ટ્રેલરે ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. આ શો દુબઈના સૌથી ધનિક ભારતીય મૂળના પરિવારોના ગ્લેમરસ જીવનને દર્શાવે છે. પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ નિવેદન ઉદ્યોગપતિ સતીશ સંપાલની પત્ની, તાબિન્દા સંપાલ દ્વારા આપવામાં આવેલ નિવેદન છે, જેમણે તેમના પતિના સોના પ્રત્યેના પ્રેમનો ખુલાસો કર્યો છે.
વાર્ષિક ₹4.5 કરોડનું સોનું અને તેમની 1 વર્ષની પુત્રી માટે રોલ્સ રોયસ
ટ્રેલરમાં, તાબિન્દા સંપાલ હસતાં હસતાં કહે છે, સતીશને સોનું ખરીદવાનું ખૂબ ગમે છે. તે મારા માટે દર વર્ષે 3 કિલો સોનું ખરીદે છે. વર્તમાન બજાર દરે (લગભગ ₹1.5 કરોડ પ્રતિ કિલો), સતીશ સંપાલ તેની પત્નીને વાર્ષિક 4.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું સોનું ભેટમાં આપે છે. સતીશ સંપાલની સંપત્તિનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેણે તાજેતરમાં તેની એક વર્ષની પુત્રી, ઇસાબેલાને કસ્ટમ ગુલાબી રોલ્સ રોયસ ભેટ આપી હતી, જે હેડલાઇન્સમાં આવી હતી.
જબલપુરથી દુબઈ: 80000થી શરૂ થયેલી સફર
સતીશ સંપાલની સફળતાની વાર્તા કોઈ ફિલ્મની પટકથાથી ઓછી નથી. મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં જન્મેલા સતીશ દાયકાઓ પહેલા માત્ર 80,000 રૂપિયા સાથે દુબઈ પહોંચ્યા હતા. આજે, તેઓ એનાક્સ હોલ્ડિંગના ચેરમેન છે. તેમનો વ્યવસાય રિયલ એસ્ટેટ, નાણાકીય બજારો, આતિથ્ય અને મીડિયા ક્ષેત્રને આવરી લે છે. તેમની સંપત્તિ અને સફળતા વિશે, સતીશ કહે છે કે, પૈસા ભગવાન નથી, પરંતુ તે ભગવાનથી ઓછો પણ નથી.
પ્રેમ, ધર્મ અને બદલાતો સમાજ
બ્રિટિશ-પાકિસ્તાની મુસ્લિમ, તાબિન્દા સંપાલે પણ ઇન્ટરવ્યુમાં પોતાના અંગત સંઘર્ષો શેર કર્યા. તેણીએ જણાવ્યું કે શરૂઆતમાં તેમના પરિવારને તેમના સંબંધો મંજૂર નહોતા કારણ કે સતીશ એક હિન્દુ છે. તાબિન્દા સંપાલે સમજાવ્યું કે જેમ જેમ સતીશ વધુ સફળ થતો ગયો અને તેની કારકિર્દી વધતી ગઈ, તેમ તેમ લોકોના વલણ બદલાતા ગયા. જેઓ તેની વિરુદ્ધ હતા તેઓ પણ સંબંધો બનાવવા લાગ્યા છે.
'દેશી બ્લિંગ' શું છે?
આ એક નેટફ્લિક્સ રિયાલિટી સિરીઝ છે જે દુબઈના હાઇ-પ્રોફાઇલ ભારતીય સમુદાયની વૈભવી જીવનશૈલી પર છે. સતીશ સંપાલ ઉપરાંત, ડેન્યુબ ગ્રુપના રિઝવાન સજ્જન અને બોલિવૂડ સ્ટાર્સ કરણ કુન્દ્રા અને તેજસ્વી પ્રકાશ પણ આ શોમાં દેખાશે. કરોડોની કિંમતના પ્રોપર્ટી ડીલ્સ, લક્ઝરી કારનો કાફલો અને હાઇ-પ્રોફાઇલ પાર્ટીઓ શોના મુખ્ય આકર્ષણો છે.
