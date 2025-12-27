Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

2025નો હીરો બન્યો આ ipo, રોકાણકારોએ થયો 146 ટકાનો ફાયદો !

IPO News: આ IPO આ વર્ષે, ઘણી અગ્રણી કંપનીઓના IPO જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, એક IPO જે તે બધાને પાછળ છોડી ગયો હતો. કંપનીએ આ વર્ષે લિસ્ટેડ તમામ IPOમાં સૌથી વધુ વળતર આપ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:10 PM IST

Trending Photos

2025નો હીરો બન્યો આ ipo, રોકાણકારોએ થયો 146 ટકાનો ફાયદો !

IPO News: આ વર્ષે, ઘણી અગ્રણી કંપનીઓના IPO જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તે બધાને પાછળ છોડી દેનાર IPO સ્ટેલિયન ઇન્ડિયા હતો. કંપનીએ આ વર્ષે લિસ્ટેડ તમામ IPOમાં સૌથી વધુ વળતર આપ્યું છે. સારા સમાચાર એ છે કે કંપનીના શેર હજુ પણ ખરીદવામાં આવી રહ્યા છે.

તેણે કેટલું વળતર આપ્યું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

સ્ટેલિયન ઇન્ડિયા BSE પર ₹120 પર 33 ટકાના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયું હતું. શુક્રવારે, કંપનીના શેર 5 ટકાની અપલર સર્કિટને સ્પર્શ્યા હતા, જેના પછી BSE પર શેર ₹221.65 પર પહોંચી ગયો હતો. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹90 હતો. તેની સરખામણીમાં, કંપનીના શેરના ભાવે અત્યાર સુધીમાં 146 ટકા વળતર આપ્યું છે.

કંપનીનો BSE પર 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ ભાવ ₹424.20 છે, અને તેનો 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ ₹59.91 છે. છેલ્લા મહિનામાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 18 ટકાનો વધારો થયો છે.

IPO ક્યારે લોન્ચ થયો હતો?

આ IPO 16 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ ખુલ્યો હતો. રોકાણકારો પાસે 20 જાન્યુઆરી, 2025 સુધી તેમના શેર મૂકવાની તક હતી. કંપનીએ ₹85 થી ₹90 પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો હતો.

સ્ટેલિયન ઇન્ડિયા IPO નું કદ ₹199.45 કરોડ હતું. કંપનીએ IPO દ્વારા 17.9 મિલિયન નવા શેર જારી કર્યા હતા. વધુમાં, તેણે વેચાણ માટે ઓફર હેઠળ 4.3 મિલિયન શેર જારી કર્યા હતા. IPO BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થયો હતો. તે મેઇનબોર્ડ IPO હતો.

તે કેટલું સબસ્ક્રાઇબ થયું હતું?

ત્રણ દિવસના ઓપનિંગ દરમિયાન, IPO ને 188 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 96.81 વખત, QIB વિભાગમાં 172 વખત અને NII શ્રેણીમાં 422 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
stock market newsshare market newsshare bazaripo newsBusiness NewsGujarati NewsInvestorinvestIPO Return

Trending news