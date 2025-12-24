Prev
લિસ્ટિંગની સાથે જ ક્રેશ થયો આ IPO! પહેલા જ દિવસે 24%નો ઘટાડો, જાણો

IPO Crash On Listing Day: આ કંપનીના શેર NSE પર 20% ઘટીને 74.40 રૂપિયા પર આવી ગયા. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ, કંપનીના શેર વધુ 5% ઘટીને 70.70 રૂપિયા પર આવી ગયા હતા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 93 રૂપિયા હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:53 PM IST

લિસ્ટિંગની સાથે જ ક્રેશ થયો આ IPO! પહેલા જ દિવસે 24%નો ઘટાડો, જાણો

Share Listing: SME કંપની માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સના શેર બુધવારે બજારમાં આવતાની સાથે જ તૂટી પડ્યા હતા. બુધવારે NSE પર માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સના શેર 20% ઘટીને રૂ. 74.40 પર આવી ગયા હતા. નબળા લિસ્ટિંગને કારણે, કંપનીના શેરમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

લિસ્ટિંગ પછી તરત જ, માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સના શેર વધુ 5% ઘટીને રૂ. 70.70 પર આવી ગયા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ રૂ. 93 હતો. IPOના ભાવની તુલનામાં, પહેલા દિવસે જ માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સના શેર 24% ઘટ્યા હતા. MARC ટેક્નોક્રેટ્સનો IPO 17 ડિસેમ્બર, 2025ના રોકાણ કરવા માટે ખુલ્યો હતો અને 19 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.

9 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો કંપનીનો IPO

SME કંપની MARC ટેક્નોક્રેટ્સનો IPO 9.87 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને 10.75 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 8.99 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 9.51 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. 

MARC ટેક્નોક્રેટ્સ IPOમાં સામાન્ય રોકાણકારોને ફક્ત બે લોટ માટે બોલી લગાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. દરેક લોટમાં 2,400 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ કંપનીના IPOમાં ઓછામાં ઓછા ₹223,200 નું રોકાણ કરવાનું હતું. માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સ લિમિટેડના IPOનું કુલ કદ ₹43 કરોડ સુધીનું હતું.

કંપની શું કરે છે?

માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સ લિમિટેડની સ્થાપના ઓગસ્ટ 2007માં કરવામાં આવી હતી. માર્ક ટેક્નોક્રેટ્સ લિમિટેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડે છે, જેમાં દેખરેખ અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ, વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ્સ, ટેક્નો-ફાઇનાન્સિયલ ઓડિટ અને પ્રી-બિડ સલાહકાર સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

કંપની રસ્તાઓ અને હાઇવે, રેલ્વે, ઇમારતો અને જળ સંસાધનો જેવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ માટે સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. કંપની B2G મોડેલ હેઠળ કાર્ય કરે છે. હિતેન્દ્ર કુમાર, સુમન રાઠી અને નૌરંગ રાય કંપનીના પ્રમોટર છે. IPO પહેલાં, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 99.99% હતો, જે હવે ઘટીને 73.55% થઈ ગયો છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

