લિસ્ટિંગ પહેલાં ડરાવી રહ્યો છે આ IPOનો GMP, પહેલા દિવસે થઈ શકે છે નુકસાન
IPO Listing: આ અઠવાડિયે ભારતીય પ્રાથમિક બજાર એકદમ શાંત રહેવાની ધારણા છે. સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે કોઈ નવા મેઈનબોર્ડ IPO ખુલશે નહીં, જેનાથી રોકાણકારોની પ્રવૃત્તિમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
IPO Listing: માર્કેટ આ અઠવાડિયે સંપૂર્ણપણે શાંત રહેશે નહીં, કારણ કે લોજિસ્ટિક્સ કંપની શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ(Shadowfax Technologies IPO) સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવાની તૈયારીમાં છે. વધુમાં, SME સેગમેન્ટમાં પાંચ નવા IPO આ અઠવાડિયે ખુલશે, જે નાના રોકાણકારો માટે રસપ્રદ હોઈ શકે છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ ટ્રેન્ડને ધ્યાનમાં લેતા, રોકાણકારો સાવચેત દેખાય છે, અને નોંધપાત્ર લિસ્ટિંગ લાભની અપેક્ષાઓ ઓછી છે.
GMPથી રોકાણકારોને ભય
શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ IPO (Shadowfax Technologies IPO)ના GMP અંગે, ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ નબળા સંકેતનો સંકેત આપી રહ્યું છે. બજારની માહિતી અનુસાર, અપેક્ષિત લિસ્ટિંગ કિંમત 120 રૂપિયાની આસપાસ હોવાનો અંદાજ છે, જ્યારે ઇશ્યૂ પ્રાઇસ બેન્ડ 118 રૂપિયા અને 124 રૂપિયાની વચ્ચે હતો.
આનો અર્થ એ છે કે શેર ઉપલા પ્રાઇસ બેન્ડની તુલનામાં લગભગ 4 રૂપિયાના ડિસ્કાઉન્ટ પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. આ GMP ટ્રેન્ડ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે રોકાણકારો હાલમાં સાવધાની રાખી રહ્યા છે અને બજાર વધુ ઉત્સાહ બતાવી રહ્યું નથી. આ ઇશ્યૂ ત્રણ દિવસમાં આશરે 2.82 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
વિગતો શું છે?
લોજિસ્ટિક્સ કંપની શેડોફેક્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડનો (Shadowfax Technologies IPO) 20 જાન્યુઆરીથી 22 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો હતો. આ ઓફર માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 118 અને ₹124 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. ઓછામાં ઓછા 120 ઇક્વિટી શેર માટે બિડ્સ જરૂરી હતા અને તેનાથી વધુ માટે, 120ના ગુણાંકમાં બિડ્સ જરૂરી હતા.
₹10 ની ફેસ વેલ્યુવાળા ઇક્વિટી શેરની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (કુલ ઓફર કદ) કુલ 1,907.27 કરોડ રૂપિયા માટે છે. આમાં 1,000 કરોડ રૂપિયા સુધીના નવા જાહેર કરાયેલા ઇક્વિટી શેર અને 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા ઓફર કરાયેલા 907.27 કરોડ રૂપિયા સુધીના વેચાણ માટેના ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે.
ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, મોર્ગન સ્ટેનલી ઇન્ડિયા કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ આ ઓફરના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર છે. નેટ ઓફરનો ઓછામાં ઓછો 75 ટકા હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારોને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
