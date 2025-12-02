ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે આ IPO, 140 રૂપિયાના શેરનો GMP પહોંચ્યો 160ને પાર, 947 ગણો થયો સબ્સક્રાઈબ
IPO Investment: આ IPO 947 ગણો વધારે સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. IPOમાં આ ના શેરનો ભાવ 140 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 160 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે.
IPO Investment: રોકાણકારો Exato Technologiesના IPOમાં તૂટી પડ્યા છે અને ભારે રોકાણ કર્યું છે. Exato Technologiesના IPO 947 ગણો વધારે સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપનીનો IPO 947 ગણો વધારે સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
Exato Technologiesના શેર પણ ગ્રે માર્કેટમાં તેજીમાં છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 114%થી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીનો IPO 28 નવેમ્બરના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો અને 2 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. Exato Technologiesના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 37.45 કરોડ રૂપિયા છે.
140 રૂપિયાના શેરનો ભાવ, ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ
IPOમાં Exato Technologiesના શેરનો ભાવ 140 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 160 રૂપિયા અથવા 114.29%ના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીના IPOમાં શેરની ફાળવણી 3 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની ધારણા છે. Exato Technologiesના શેર 5 ડિસેમ્બરે બજારમાં લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. કંપનીના પ્રમોટર્સ અપૂર્વ કે. સિંહા અને સ્વાતિ સિંહા છે. IPO પહેલા, પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 75.85% હિસ્સો ધરાવતા હતા.
IPO 947 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો
મંગળવારે સાંજે 5:30 વાગ્યા સુધીમાં Exato Technologiesનો IPO 947.21 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીએ 1068.74 ગણો સબસ્ક્રાઇબ કર્યો હતો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીએ 1488.72 ગણો સબસ્ક્રાઇબ કર્યો હતો.
ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ શ્રેણીમાં કંપનીનો IPO 327.08 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. Exato Technologies IPOમાં ખાનગી રોકાણકારોને ફક્ત બે લોટ પર અરજી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. દરેક લોટમાં 2,000 શેર હોય છે.
કંપની શું કરે છે
એક્સાટો ટેક્નોલોજીસની સ્થાપના 2016માં કરવામાં આવી હતી. એક્સાટો ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ એક ગ્રાહક ટ્રાન્સમેશન પાર્ટનર છે, જે ટેકનોલોજી-આધારિત સમાધાનો પૂરા પાડે છે, જે ગ્રાહક જોડાણ અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે.
એક્સાટો ટેક્નોલોજીસ CX અને એનાલિટિક્સ, યુનિફાઇડ કોમ્યુનિકેશન્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એક્સાટો IQ સહિત વિવિધ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. કંપની બેંકિંગ, નાણાકીય સેવાઓ અને વીમા, આરોગ્યસંભાળ, છૂટક, ટેલિકોમ અને ઉત્પાદન જેવા ક્ષેત્રોમાં સેવા આપે છે.
