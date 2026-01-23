28 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે આ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે 123, ગ્રે માર્કેટ અત્યારથી તેજી !
Upcoming IPO: IPOનું કુલ કદ 54 લાખ શેરનું છે, જેની કિંમત 62.64 રૂપિયાથી 66.42 કરોડ રૂપિયાની વચ્ચે છે. આ IPO BSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ થશે. રોકાણકારો માટે લોટ સાઈઝ 1,000 શેર છે, અને ઓછામાં ઓછું રોકાણ લગભગ 1.23 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થશે.
Trending Photos
Upcoming IPO: Msafe Equipments IPO 28થી 30 જાન્યુઆરી, 2026 દરમિયાન ખુલશે. ઇશ્યૂ પ્રાઇસ બેન્ડ 116 રૂપિયાથી 123 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આમાં 44 લાખ શેરનો નવો ઇશ્યૂ શામેલ છે, જે 51.04 રૂપિયાથી 54.12 કરોડ રૂપિયા સુધી એકત્ર કરશે, જ્યારે 10 લાખ શેર ઓફર ફોર સેલ હેઠળ વેચવામાં આવશે.
કુલ IPOનું કદ 5.4 મિલિયન શેર છે, જે ₹62.64થી ₹66.42 કરોડની વચ્ચે છે. આ IPO BSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ થશે. રોકાણકારો માટે લોટ સાઈઝ 1,000 શેર છે, અને લઘુત્તમ રોકાણ લગભગ ₹1.23 લાખથી શરૂ થાય છે. કંપનીના શેર પહેલાથી જ ગ્રે માર્કેટમાં 11 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. જેમાં એક દિવસમાં 4 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
કંપની વિશે
2019માં સ્થાપિત, Msafe Equipments હવે શેરબજારમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપની સલામત કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા એક્સેસ અને હાઇટ-સેફ્ટી સાધનોનું ઉત્પાદન, વેચાણ અને ભાડે આપે છે. તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોમાં એલ્યુમિનિયમ સ્કેફોલ્ડિંગ, માઇલ્ડ સ્ટીલ (MS) સ્કેફોલ્ડિંગ, એલ્યુમિનિયમ સીડી અને FRP સીડીનો સમાવેશ થાય છે.
આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ સિવિલ બાંધકામ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, HVAC, MEP કોન્ટ્રાક્ટિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ વર્ક, વેરહાઉસિંગ, અગ્નિશામક અને સુવિધા વ્યવસ્થાપન જેવા ક્ષેત્રોમાં થાય છે. કંપનીના ઉત્પાદનો ઊંચાઈ પર કામ કરવાનું સુરક્ષિત બનાવે છે અને કાર્યસ્થળના અકસ્માતોનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે.
કંપનીનું બિઝનેસ મોડેલ
msafe ઇક્વિપમેન્ટ્સનું બિઝનેસ મોડેલ બે આવક પર આધારિત છે, જેનો અર્થ છે કે તે ઉત્પાદન વેચાણની સાથે ભાડા સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં ભાડાની આવકે કંપનીની કુલ આવકમાં સૌથી મોટો હિસ્સો આપ્યો હતો, જે લગભગ 51.65% હતો.
કંપનીએ ભારતના 22 રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 2,500થી વધુ ગ્રાહકોને સેવા આપી છે. તે યુએઈ, નાઇજીરીયા અને માલદીવ જેવા દેશોમાં પણ નિકાસ કરે છે, જે તેની કુલ આવકમાં આશરે 2.23% ફાળો આપે છે. નોંધપાત્ર રીતે, નાણાકીય વર્ષ 2025માં કંપનીની આવકનો 53% હિસ્સો વારંવાર આવતા ગ્રાહકો તરફથી આવ્યો હતો, જે તેના મજબૂત ગ્રાહક સંબંધો દર્શાવે છે.
ઉત્પાદન મોરચે, ડ્યુઅલનું સમગ્ર વ્યવસાય મોડેલ ઇન-હાઉસ છે. કંપનીના ગ્રેટર નોઇડામાં ત્રણ ઉત્પાદન એકમો છે, જેની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા વાર્ષિક 0.2 કરોડ કિલોગ્રામથી વધુ છે. તે એલ્યુમિનિયમ સ્કેફોલ્ડિંગ, એમએસ સ્કેફોલ્ડિંગ અને સીડીનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની પાસે સ્ટોરેજ, ડિસ્પેચ, નિરીક્ષણ અને સાધનોના સમારકામ અને નવીનીકરણ માટે દેશભરમાં 17 વેરહાઉસ પણ છે. 30 જૂન, 2025 સુધીમાં, કંપનીએ 299 કાયમી કર્મચારીઓ અને 28 કોન્ટ્રાક્ટ કામદારોને રોજગારી આપી હતી.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે