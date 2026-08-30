/જોરદાર પ્રીમિયમ સાથે આવતીકાલે ખુલી રહ્યો છે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી જ 40%નો નફો, કિંમત છે 100થી ઓછી

IPO News: આશુતોષ ફાઇબર IPO આવતીકાલે એટલે કે 31 ઓગસ્ટ અને સોમવારે ખુલી રહ્યો છે. કંપનીનો IPO કદ 56.35 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. કંપની IPO દ્વારા 61.25 લાખ શેર જાહેર કરશે. IPO 31 ઓગસ્ટથી 2 સપ્ટેમ્બર સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી સારા સમાચાર એ છે કે કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.
IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
આશુતોષ ફાઇબર IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 87 રૂપિયાથી 92 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 1,200 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. કોઈપણ રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 2 લોટ પર અરજી કરવી પડશે. પરિણામે, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2,20,800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 16.04 કરોડ એકત્ર કર્યા
28 ઓગસ્ટના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે IPO ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 16.04 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. એન્કર રોકાણકારોને જાહેર કરાયેલા 50 ટકા શેર માટે લોક-ઇન સમયગાળો ફક્ત 30 દિવસનો છે. બાકીના 50 ટકા માટે લોક-ઇન સમયગાળો 90 દિવસનો છે.
આશુતોષ ફાઇબર IPO GMP
ગ્રે માર્કેટમાં IPOની સ્થિતિ ઘણી સારી છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં 37 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 40 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 13 રૂપિયા હતો.
IPOની આવક સાથે કંપની શું કરશે?
કંપની નવા સાધનો અને મશીનરી ખરીદવા માટે 25.51 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. 20 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ તેના બધા અથવા આંશિક દેવાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
પ્રમોટર અને પ્રમોટર ગ્રુપ હાલમાં કંપનીમાં 59.79 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. IPO પછી, આ હિસ્સો વધીને 43.05 ટકા થયો છે. જનતાનો હિસ્સો 40.21 ટકાથી વધીને 56.95 ટકા થયો છે. આ IPO માટે મેફકોમ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કેફિન ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
(Disclaimer: આ કોઈ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજાર જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને એક્સપર્ટની સલાહ લો.)