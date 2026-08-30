Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /જોરદાર પ્રીમિયમ સાથે આવતીકાલે ખુલી રહ્યો છે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી જ 40%નો નફો, કિંમત છે 100થી ઓછી

જોરદાર પ્રીમિયમ સાથે આવતીકાલે ખુલી રહ્યો છે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી જ 40%નો નફો, કિંમત છે 100થી ઓછી

IPO News: આશુતોષ ફાઇબર IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 87 રૂપિયાથી 92 રૂપિયા પ્રતિ શેર રાખવામાં આવી છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીની સ્થિતિ ઘણી મજબૂત છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:34 PM IST
જોરદાર પ્રીમિયમ સાથે આવતીકાલે ખુલી રહ્યો છે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી જ 40%નો નફો, કિંમત છે 100થી ઓછી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું સ્માર્ટફોનની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ? જાણો ક્યારે બદલી લેવો જોઈએ મોબાઇલ
2
3
4
5