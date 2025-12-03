જોરદાર GMP સાથે આજે ખુલ્યો આ IPO, 44%થી વધારે પ્રીમિયમ, દરેક શેર પર થશે આટલી કમાણી!
IPO News: આ IPO આજે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો છે, અને પહેલા જ, તે ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે, જે જોરદાર પ્રોફિટના સંકેત આપી રહ્યો છે.
IPO News: ઓનલાઇન કપડા કંપની મીશોનો IPO આજે ખુલી ગયો છે. જો તમે IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ તમારા માટે એક જોરદાર તક છે. હકીકતમાં, આ IPO ખુલતા પહેલા જ મજબૂત લાભનો સંકેત આપી રહ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં તેનું પ્રીમિયમ 44%થી વધુ છે. રોકાણકારો ત્રણ દિવસ માટે બોલી લગાવી શકશે. ચાલો તેની લોટ સાઈઝ, અને પ્રાઇસ બેન્ડ વિશે જાણીએ.
₹5,421 કરોડનો આ IPO
મીશો IPOમાં રોકાણ 5 ડિસેમ્બર સુધી કરી શકાશે. IPOનું કદ 5,421 કરોડ રૂપિયા છે. મીશો તેના IPO દ્વારા 4,250 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર જાહેર કરી રહ્યું છે, જ્યારે પ્રમોટર્સ ઓફર ફોર સેલ (મીશો OFS) દ્વારા 10.55 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચશે.
IPO બંધ થયા પછી, શેર માટે ફાળવણી પ્રક્રિયા 8 ડિસેમ્બરે થશે, અને રિફંડ પ્રક્રિયા 9 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. ફાળવણી અંગે, શેર બિડર્સના ડીમેટ ખાતામાં તે જ દિવસે જમા કરવામાં આવશે. BSE અને NSE બંને શેરબજાર સૂચકાંકો પર કંપનીના શેર માટે લિસ્ટિંગ તારીખ 10 ડિસેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ અને લોટ સાઈઝ
મીશો IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 105 રૂપિયાથી 111 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં લોટ સાઈઝ 135 શેર છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ રોકાણકારે આટલા બધા શેર માટે ઓછામાં ઓછા બોલી લગાવવી પડશે અને ઉપલા ભાવ બેન્ડના આધારે ઓછામાં ઓછા 14,985 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. રોકાણકાર 1,94,805 રૂપિયાના કુલ રોકાણ માટે મહત્તમ 13 લોટ અથવા 1,755 શેર માટે અરજી કરી શકે છે.
લિસ્ટિંગ નોંધપાત્ર નફો આપશે!
મીશો IPO તેના ખુલતા પહેલા જ નોંધપાત્ર નફો સૂચવી રહ્યો છે, એટલે કે રોકાણકારો લિસ્ટિંગ પછી તરત જ નફો જોશે. ખુલતા પહેલા IPOનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 44.14% હતો, જે પ્રતિ શેર 49 રૂપિયાનો નફો દર્શાવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે, આ GMP પર, લિસ્ટિંગ 160 રૂપિયા પ્રતિ શેર થઈ શકે છે.
નફાની ગણતરી કરતાં, જો કોઈ રોકાણકાર એક લોટ માટે બોલી લગાવે છે અને 14,985 રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, તો IPO નફો કરશે. જો તે વર્તમાન GMP પર લિસ્ટ થાય છે, તો રોકાણ કરેલ રકમ વધીને 21,600 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ થયો કે રોકાણકારને તરત જ પ્રતિ લોટ 6,615 રૂપિયાનો ફાયદો થશે.
