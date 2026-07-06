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100થી ઓછી કિંમતના આ IPOએ રોકાણકારોને કરી દીધા માલામાલ! લિસ્ટિંગ પર 17%નો જમ્પ

IPO Listing: આ કંપનીએ શેરબજારમાં મજબૂત શરૂઆત કરી છે. કંપની આજે બીએસઈ પર 78.25 રૂપિયા પર લિસ્ટેડ થઈ હતી, જે 12 ટકા પ્રીમિયમ હતું. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 70 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતો. કંપનીના લિસ્ટિંગ પછી, શેરમાં ફરી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 5 ટકાની અપરની સર્કિટ માર્યા પછી, શેરનો ભાવ 82.16 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે હાઇ સપાટીએ પહોંચ્યો. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 189 કરોડ રૂપિયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:35 PM IST
100થી ઓછી કિંમતના આ IPOએ રોકાણકારોને કરી દીધા માલામાલ! લિસ્ટિંગ પર 17%નો જમ્પ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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