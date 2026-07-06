/100થી ઓછી કિંમતના આ IPOએ રોકાણકારોને કરી દીધા માલામાલ! લિસ્ટિંગ પર 17%નો જમ્પ

IPO Listing: સોમવારે સ્થાનિક શેરબજારોમાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઉછાળા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
IPO ક્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો?
એડોન એગ્રો કોમોડિટીઝનો IPO 29 જૂનથી 1 જુલાઈ, 2026 સુધી ખુલ્લો હતો. કંપનીનો IPO કદ 44.03 કરોડ રૂપિયા હતો. IPO સંપૂર્ણપણે તાજા શેર પર હતા. કંપનીએ IPO દ્વારા 63 લાખ શેર જાહેર કર્યા હતા.
આ કંપની માટે લોટ સાઈઝ 2,000 શેર હતી. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 4,000 શેર માટે અરજી કરવી પડ્યો, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછો 280,000 રૂપિયાનોનો દાવ લાગ્યો.
કેટલું સબસ્ક્રાઇબ થયું?
આ SME IPO ત્રણ દિવસમાં 1.35 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 0.84 વખત, લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો કેટેગરીમાં 22.47 વખત અને NII કેટેગરીમાં 1.41 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો. કંપની IPOની આવકનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી માટે કરશે.
IPO માટે ગેલેક્ટિકો કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. KFin ટેકનોલોજીને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ શું છે?
RHP અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2023માં કંપનીનું કાર્યકારી (આવક) 22.33 કરોડ રૂપિયા હતું. નાણાકીય વર્ષ 2024માં, કંપનીની આવક 72.57 કરોડ રૂપિયા હતી. 2025માં, તે વધીને 103.04 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. 31 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં, કંપનીની આવક 287.16 કરોડ રૂપિયા હતી.
કંપનીએ કેટલો નફો કર્યો?
નાણાકીય વર્ષ 2023માં નફો ₹0.0 કરોડ હતો. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪માં, કંપનીનો નફો ₹1.79 કરોડ હતો. 31 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં, કંપનીનો નફો ₹21.55 કરોડ રૂપિયા હતો. ગેલેક્ટિકો કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડ સૂકા ફળો, બદામ અને બીજના સોર્સિંગ, આયાત, પ્રક્રિયા, પેકેજિંગ અને વિતરણમાં રોકાયેલ છે