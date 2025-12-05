Prev
ગ્રે માર્કેટમાં આ IPOએ માર્યો કુદકો, IPO ભાવને વટાવી ગયો GMP, હજી છે રોકાણનો સમય

IPO News: આ કંપની ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ IPO ભાવ કરતાં વધી ગયો છે. કંપનીનો IPO ભાવ 82 રૂપિયા છે. જ્યારે કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 90 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:27 PM IST

ગ્રે માર્કેટમાં આ IPOએ માર્યો કુદકો, IPO ભાવને વટાવી ગયો GMP, હજી છે રોકાણનો સમય

IPO News: કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ઉછળ્યા છે. શેર માટે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) IPO શેર ભાવ કરતાં વધી ગયા છે. લક્ઝરી ટાઇમ(Luxury Time IPO)ના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 110% ના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીનો IPO બે દિવસમાં 83 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. IPO પર રોકાણ કરવા માટે હજુ પણ સમય છે. લક્ઝરી ટાઇમનો IPO 8 ડિસેમ્બર સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો છે. કંપનીનો IPO 4 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો.

82 રૂપિયાના શેરનો ભાવ, GMP 90 રૂપિયા પર

લક્ઝરી ટાઇમનો IPO ભાવ 82 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 90 રૂપિયા અથવા 110 ટકાના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે. લક્ઝરી ટાઇમના શેર માટે વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) બમ્પર લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે લિસ્ટિંગના દિવસે રોકાણકારો કંપનીના IPOમાં નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. લક્ઝરી ટાઈમના IPOનું કુલ કદ 18.74 કરોડ રૂપિયા સુધીનું છે. કંપનીના IPOમાં શેરની ફાળવણી 9 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. લક્ઝરી ટાઈમના શેર 11 ડિસેમ્બરે બજારમાં લિસ્ટ થવાની ધારણા છે.

IPOમાં ઓવરસબસ્ક્રિપ્શન

લક્ઝરી ટાઈમના IPOમાં બેટ્સ સબ્સ્ક્રિપ્શનના બીજા દિવસ સુધીમાં 83.67 ગણું થયું છે. આ સબ્સ્ક્રિપ્શન ડેટા 5 ડિસેમ્બરના રોજ સાંજે 4:30 વાગ્યા સુધીનો છે. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીએ કંપનીના IPOમાં 136.41 ગણા સબસ્ક્રાઇબ કર્યા છે. દરમિયાન, બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) માટેનો ક્વોટા 70.91 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.

ખાનગી રોકાણકારો લક્ઝરી ટાઈમના IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે બોલી લગાવી શકે છે. દરેક લોટમાં 3,200 શેર હોય છે. આનો અર્થ એ થયો કે ખાનગી રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા ₹262,400 નું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. અશોક ગોયલ અને પવન ચૌહાણ કંપનીના પ્રમોટર્સ છે. IPO પહેલાં, પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 95% હિસ્સો ધરાવતા હતા.

કંપની શું કરે છે?

લક્ઝરી ટાઈમની સ્થાપના 2008માં થઈ હતી. લક્ઝરી ટાઈમ લિમિટેડ સ્વિસ લક્ઝરી ઘડિયાળોના વિતરણ, માર્કેટિંગ, છૂટક વેચાણ અને વેચાણ પછીની સેવામાં રોકાયેલ છે. કંપનીનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. કંપની 5 સંકલિત વ્યવસાયિક વર્ટિકલ્સમાં કાર્ય કરે છે, જેમાં ઘડિયાળ વિતરણ, ગ્રાહકને ડાયરેક્ટ અને ઈ-કોમર્સ વેચાણ, વેચાણ પછીની સેવાઓ, બ્રાન્ડિંગ, પીઆર અને માર્કેટિંગ સપોર્ટ અને સાધનો અને મશીનરી વિતરણ.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

