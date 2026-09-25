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પહેલા દિવસે 100% સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, 105 પર પહોંચ્યો GMP, 29 તારીખ સુધી રહેશે ખુલ્લો, જાણો

IPO GMP: IPOનો GMP પ્રતિ શેર 105 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. પહેલા દિવસના થોડા કલાકોમાં જ IPO 100 ટકા સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. રોકાણકારો માટે હજી પણ રોકાણ કરવાની તક બાકી છે, જે રોકાણકારને રોકાણ કરવું હોય તેના માટે IPO 29 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 25, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:33 PM IST
પહેલા દિવસે 100% સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, 105 પર પહોંચ્યો GMP, 29 તારીખ સુધી રહેશે ખુલ્લો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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