/પહેલા દિવસે 100% સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, 105 પર પહોંચ્યો GMP, 29 તારીખ સુધી રહેશે ખુલ્લો, જાણો

IPO GMP: ઓરિએન્ટ કેબલ્સનો IPO થોડા કલાકોમાં જ સંપૂર્ણ સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. IPO ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ દર્શાવે છે. કંપનીનો IPO કદ 552 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 1.18 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 232 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચશે.
100%થી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો
સવારે 1.36 વાગ્યા સુધીમાં IPO 1.11 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રિટેલ કેટેગરી 1.49 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. QIB કેટેગરી 0 ટકા સબસ્ક્રાઇબ થયો છે, અને NII 1.67 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
105 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે GMP
ઓરિએન્ટ કેબલ્સનો IPO આજે 105 રૂપિયા GMP પર છે. આ લિસ્ટિંગમાં 36%નો વધારો દેખાડે છે. અગાઉ, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ, IPO 113 રૂપિયાના GMP પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. રોકાણકારો 29 સપ્ટેમ્બર સુધી આ IPO પર રોકાણ કરી શકશે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
ઓરિએન્ટ કેબલ્સ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 258 રૂપિયાથી 272 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 55 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,960 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. IPO માટે IIFL કેપિટલ સર્વિસીસ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે અપોઈન્ટ કરવામાં આવ્યા છે, અને KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે અપોઈન્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
IPO 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી કુલ 165.60 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે.
IPOની આવકનું કંપની શું કરશે?
કંપની મશીનરી, નવા સાધનો અને સિવિલ વર્ક્સ પર 91.50 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે. કંપની હાલના દેવાને આંશિક અથવા સંપૂર્ણપણે ચૂકવવા માટે 155.50 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે. બાકીના ભંડોળ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ખર્ચવામાં આવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.