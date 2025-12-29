પહેલા દિવસે 100% સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, રોકાણકારોની ભારે ખરીદી, 145 પર પહોંચ્યો GMP
IPO News: આ IPOને રોકાણકારો તરફથી જોરદાર ખરીદી પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. કંપનીનો IPO પહેલા દિવસે જ સંપૂર્ણ રીતે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
IPO News: E2E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર IPO(E to E Transportation Infrastructure IPO)ને રોકાણકારો તરફથી જોરદાર ખરીદીનો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. કંપનીનો IPO પહેલા દિવસે જ સંપૂર્ણ રીતે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
શુક્રવારે, આ SME IPOને 7.42 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. IPO રિટેલ કેટેગરીમાં સૌથી વધુ 9.89 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. QIB કેટેગરી 2.25 ગણી હતી અને NII કેટેગરી 8.56 ગણી હતી. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી સકારાત્મક સમાચાર એ છે કે IPO ગ્રે માર્કેટમાં સતત મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જેનાથી બ્લોકબસ્ટર લિસ્ટિંગની શક્યતા વધી રહી છે.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 145 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 83 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. જો આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહે, તો E2E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર IPO 300 રૂપિયાથી ઉપર લિસ્ટ થશે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
E2E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 164 રૂપિયાથી 174 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 800 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. જોકે, રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા બે લોટમાં એકસાથે રોકાણ કરવું પડશે. પરિણામે, રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછું 278,400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
કદ શું છે?
E2E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર IPOનું કદ 84.22 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીનો ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ શેર પર આધારિત છે. કંપની IPO દ્વારા 48 લાખ નવા શેર ઇશ્યૂ કરશે. હાલના રોકાણકારો IPOમાં કોઈ શેર વેચી રહ્યા નથી. કંપનીનો IPO NSE SME પર લિસ્ટેડ થશે.
આ SME IPO 26 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો. રોકાણકારો પાસે 30 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી તક છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
