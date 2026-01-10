પહેલા દિવસે 80% ભરાઈ ગયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી ફાયદો, અરજી કરવાની હજી બે તકો
IPO News: રોકાણકારોએ પહેલા દિવસે આ કંપનીના IPOમાં ભારે રોકાણ કર્યું હતું, જેના પરિણામે પહેલા દિવસે 0.80% ઓવરસબસ્ક્રિપ્શન થયું હતું. કંપનીનો IPO કદ 13.77 કરોડ રૂપિયા છે.
Trending Photos
IPO News: ગ્રે માર્કેટને પણ આ ડિફ્રેલ ટેક્નોલોજીસ (Defrail Technologies IPO) માટે સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. IPO માર્કેટમાં આવતા જ રોકાણકારો તેના પર તૂટી પડ્યા હતા, આ SME આઈપીઓમાં રોકાણકારોએ ભારે રોકાણ કર્યું છે.
રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 1.22 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. QIB માટે સબ્સ્ક્રિપ્શન 0.00 ગણો અને NII માટે 0.88 ગણો હતો. IPO 8 જાન્યુઆરીએ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 3.84 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
ડિફ્રેલ ટેક્નોલોજીસના IPO(Defrail Technologies IPO) માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 70 રૂપિયાથી 74 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,600 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારોએ એક સાથે બે લોટ પર ન્યૂનતમ રોકાણ કરવું પડશે. આને કારણે, ન્યૂનતમ રોકાણ રકમ 236,800 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
IPOનું કદ શું છે?
કંપનીના IPOનું કદ 13.77 કરોડ રૂપિયા છે. IPO દ્વારા 19 લાખ નવા શેર જાહેર કરવામાં આવશે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. કંપનીના પ્રમોટર્સ IPOમાં કોઈ શેર વેચી રહ્યા નથી.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 6 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 8.11 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહે તો, IPO શેરબજારમાં 80 રૂપિયાના ભાવે લિસ્ટ થઈ શકે છે. મહત્વનું છે કે IPO માટે સૌથી વધુ GMP 6 રૂપિયા જ છે. કંપનીનો GMP છેલ્લા ત્રણ દિવસથી યથાવત છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે