પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ રહ્યો આ IPO, જાણો કેટલું મળ્યું સબસ્ક્રિપ્શન

IPO News: સોમવારે, કંપનીએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹1,563 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. કંપનીએ ₹1 ની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક શેર માટે ₹103 થી ₹109 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે.

પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ રહ્યો આ IPO, જાણો કેટલું મળ્યું સબસ્ક્રિપ્શન

IPO News: એડટેક કંપની ફિઝિક્સવાલાના IPO આજે સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો. તે ગુરુવાર, 13 નવેમ્બરના રોજ બંધ થશે. ફિઝિક્સવાલાના IPOનો પ્રથમ દિવસ સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ રહ્યો હતો. IPOને રોકાણકારો તરફથી બહુ ઓછો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. 

NSE ડેટા અનુસાર, ફિઝિક્સવાલાના IPOને પહેલા દિવસે માત્ર 0.07 ગણું અથવા 7 ટકા સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. ₹3,480 કરોડના IPOને ફક્ત 1,31,22,682 શેર માટે અરજી મળી હતી, જ્યારે ઓફર પરના શેરની સંખ્યા 18,62,04,143 હતી.

QIBs એ પહેલા દિવસે ફક્ત 6,302 શેર માટે અરજી કરી હતી.

કંપનીના IPOમાં રિટેલ રોકાણકારો તરફથી 33 ટકા અને નોન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રોકાણકારો (NIIs) તરફથી 2 ટકા સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. પહેલા દિવસે, QIB કેટેગરીના રોકાણકારોએ 10,11,55,340 શેર અનામત રાખ્યા હતા, તેની સરખામણીમાં ફક્ત 6,302 શેર (0.00 ગણા) માટે બોલી લગાવી હતી. 

સોમવારે, ફિઝિક્સવાલાએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 1,563 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. ફિઝિક્સવાલાએ 1 ની ફેસ વેલ્યુ સાથે દરેક શેર માટે ₹103 થી ₹109 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. રિટેલ રોકાણકારોને પ્રતિ લોટ 137 શેર ઓફર કરવામાં આવશે, અને તેમને ઓછામાં ઓછા ₹14,933 નું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.

ફિઝિક્સવાલાના બંને પ્રમોટર્સ ₹190 કરોડના શેર વેચશે.

ફિઝિક્સવાલાના આ IPO દ્વારા ₹3,480 કરોડ એકત્ર કરવા માંગે છે. આ IPOમાં ₹3,100 કરોડના મૂલ્યના 28,44,03,669 નવા શેર જારી કરવામાં આવશે, જ્યારે પ્રમોટર્સ OFS દ્વારા ₹380 કરોડના મૂલ્યના 3,48,62,385 શેર જારી કરશે. કંપનીના બે પ્રમોટર્સ, અલખ પાંડે અને પ્રતીક બૂબ, આ IPOમાં ₹190 કરોડના મૂલ્યના શેર વેચશે.

કંપની સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ક્યારે લિસ્ટ થશે?

13 નવેમ્બરના રોજ IPO બંધ થયા પછી, 14 નવેમ્બરના રોજ શેર ફાળવવામાં આવશે, અને 17 નવેમ્બરના રોજ રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં શેર જમા કરવામાં આવશે. આ એક મેઇનબોર્ડ IPO હશે અને 18 નવેમ્બરના રોજ બે મુખ્ય ભારતીય શેરબજાર સૂચકાંકો, BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે. કંપનીએ તેના IPOનું સંચાલન કરવા માટે કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની, JP મોર્ગન ઇન્ડિયા, ગોલ્ડમેન સૅક્સ (ઇન્ડિયા) સિક્યોરિટીઝ અને એક્સિસ કેપિટલની નિમણૂક કરી છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

