પહેલા દિવસે જ સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગયો આ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે ₹64, જાણો GMP

IPO News: આ આખો IPO એક નવા શેરનો છે, એટલે કે ઓફર ફોર સેલ નથી, અને કુલ 28 લાખ નવા શેર જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. 30 જાન્યુઆરીએ ફાળવણી થવાની ધારણા છે, જ્યારે શેર 1 ફેબ્રુઆરીએ સફળ રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં જમા થવાની ધારણા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:26 PM IST

પહેલા દિવસે જ સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગયો આ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે ₹64, જાણો GMP

IPO News: સ્ટીલ અને મેટલ કંપની કસ્તુરી મેટલ કમ્પોઝિટ્સનો SME IPO આજે, 27 જાન્યુઆરીએ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો અને 29 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 61 રૂપિયાથી 64 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ ઇશ્યૂ પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, 1.05 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. 

કંપની આ IPO દ્વારા આશરે 17.61 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્ય રાખે છે. આ આખો ઇશ્યૂ એક નવો ઇશ્યૂ છે, એટલે કે વેચાણ માટે કોઈ ઓફર નથી, અને કુલ 28 લાખ નવા શેર જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. 30 જાન્યુઆરીએ ફાળવણીની ધારણા છે, જ્યારે 1 ફેબ્રુઆરીએ સફળ રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં શેર જમા થવાની ધારણા છે. કંપનીનું લિસ્ટિંગ 3 ફેબ્રુઆરીએ BSE SME પ્લેટફોર્મ પર થવાની અપેક્ષા છે.

વિગતો શું છે?

રોકાણની દ્રષ્ટિએ સામાન્ય રિટેલ રોકાણકારો માટે આ IPO થોડો મોંઘો માનવામાં આવે છે. તેનો લોટ સાઈઝ 2000 શેર છે, અને અપર પ્રાઈસ બેન્ડ પર, એક લોટની કિંમત 1.28 લાખ રૂપિયા છે. રિટેલ કેટેગરીમાં, ઓછામાં ઓછા બે લોટ (4000 શેર) જરૂરી છે, જેનો અર્થ થાય છે કે આશરે 2.56 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ જરૂરી છે. 

કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 5 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. IPO સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો, કુલ નેટ ઓફરનો 47.38% QIBs માટે, 33.28% રિટેલ રોકાણકારો માટે અને NII (HNI) રોકાણકારો માટે 14.32% અનામત છે.

ગ્રે માર્કેટમાં પરિસ્થિતિ

હાલમાં, ગ્રે માર્કેટમાં આ IPO માટે બહુ ઉત્સાહ નથી. 27 જાન્યુઆરીએ, કસ્તુરી મેટલનો GMP 0 રૂપિયા હતો, એટલે કે શેરને નોંધપાત્ર લિસ્ટિંગ પ્રીમિયમ મળવાની અપેક્ષા નથી. આનો અર્થ એ થયો કે સ્ટોક લગભગ 64 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.

કંપનીનો વ્યવસાય

કંપનીની પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો, કસ્તુરી મેટલ 2005માં સ્થાપિત થઈ હતી. તે સ્ટીલ ફાઇબર ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન, સપ્લાય અને નિકાસ કરે છે. તેના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ બ્રેક પેડ્સ, ક્લચ, બાંધકામ, ખાણકામ અને ઓટોમોબાઈલ જેવા ક્ષેત્રોમાં થાય છે. 

કંપનીના મહારાષ્ટ્રના અમરાવતીમાં ત્રણ ઉત્પાદન એકમો છે અને IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો મોટો ભાગ નવા એકમ (પ્રસ્તાવિત એકમ IV)ની સ્થાપના માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. આમાં મશીનરી, ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ ઇન્સ્ટોલેશન અને ફેક્ટરી વિકાસનો સમાવેશ થાય છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

