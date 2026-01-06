ખુલતા જ સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો આ IPO, પહેલા દિવસે 4 ગણુ સબસ્ક્રાઇબ, GMPએ માર્યો કુદકો !
IPO Premium: આ IPO 8 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે. મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરીના રોજ ખુલતાની સાથે જ IPO સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. સવારે 11.00 વાગ્યા સુધીમાં, તે ચાર ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. 29.16 કરોડ રૂપિયીાના મૂલ્યના આ IPOમાં નાના અને છૂટક રોકાણકારોનો ભારે રસ જોવા મળી રહ્યો છે.
IPO Premium: જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સોલ્યુશન્સ કંપની ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયાનો IPO મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરીના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો. આ IPO 8 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે. ₹29.16 કરોડના મૂલ્યનો IPO મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરીના રોજ ખુલતાની સાથે જ સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો.
મંગળવારે સવારે 11.00 વાગ્યા સુધીમાં, તે 4 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો. ₹29.16 કરોડના મૂલ્યના આ IPOમાં નાના અને છૂટક રોકાણકારોનો ભારે રસ જોવા મળી રહ્યો છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 76 રૂપિયાથી 81 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે, અને આખો IPO એક ફ્રેશ ઇશ્યૂ છે, એટલે કે તેમાં વેચાણ માટે કોઈ ઓફર શામેલ નથી.
વિગતો શું છે?
આ IPO દ્વારા, કંપની 36 લાખ નવા ઇક્વિટી શેર જાહેર કરી રહી છે. એકત્ર કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ પ્લાન્ટ અને મશીનરી ખરીદવા, કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. કંપનીએ HDFC બેંક, 360-ONE ગ્રુપ, નીઓ એસેટ મેનેજમેન્ટ અને ટાઇગર સ્ટ્રેટેજીસ ફંડ સહિત એન્કર રોકાણકારો પાસેથી આશરે 8.2 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. એન્કર રોકાણકારોને 81 રૂપિયાના અપર પ્રાઈસ બેન્ડ પર આશરે 10.22 લાખ શેર ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેનાથી IPOમાં વિશ્વાસ વધ્યો છે.
ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ IPOમાં પ્રતિ લોટ 1,600 શેરનો સમાવેશ થાય છે. છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા બે લોટ અથવા 3,200 શેર માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે. પરિણામે, અપર પ્રાઈસ બેન્ડ પર લઘુત્તમ રોકાણ આશરે 2.59 લાખ રૂપિયા છે.
પ્રથમ દિવસના સબ્સ્ક્રિપ્શન આંકડા સવારે 10 વાગ્યા પછી જાહેર કરવામાં આવશે, અને રોકાણકારો નજીકથી નજર રાખશે. IPO ફાળવણી 9 જાન્યુઆરીએ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે રિફંડ અને શેર 12 જાન્યુઆરીએ ડીમેટ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
શું ચાલી રહ્યું છે GMP?
ગ્રે માર્કેટમાં ગેબિયન ટેક્નોલોજીસના IPO અંગે સકારાત્મક વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. ઇન્વેસ્ટોર્ગેનના મતે, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 30 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે અપર પ્રાઈસ બેન્ડથી આશરે 38%નો વધારો દર્શાવે છે. આનાથી લિસ્ટિંગ લાભની અપેક્ષાઓ મજબૂત થઈ છે.
2008માં સ્થપાયેલ, ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટ્સ માટે ગેબિયન્સ, જીઓસિન્થેટિક મટિરિયલ્સ અને રોકફોલ પ્રોટેક્શન નેટિંગ ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને ઇન્સ્ટોલ કરે છે. કંપનીના શેર 13 જાન્યુઆરીએ BSE અને NSE પર લિસ્ટ થવાની અપેક્ષા છે.
