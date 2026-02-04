48% નફા સાથે લિસ્ટ થયો આ IPO, રોકાણકારો પહેલા જ દિવસે લાગ્યો ઝટકો !
IPO Listing: BSE પર 155.60 રૂપિયા પર લિસ્ટેડ થયેલો આ શેર, ઇશ્યૂ ભાવથી આશરે 4 ટકા ઓછો છે. ગ્રે માર્કેટમાં અપેક્ષિત મજબૂત લિસ્ટિંગની તુલનામાં આ શરૂઆત થોડી નબળી માનવામાં આવે છે.
IPO Listing: આજે, 4 ફેબ્રુઆરીએ, એક્રેશન ન્યુટ્રાવેડા IPO(Accretion Nutraveda IPO)એ શેરબજારમાં નબળો પ્રવેશ કર્યો. કંપનીના શેર BSE SME પ્લેટફોર્મ પર 191 રૂપિયા પર લિસ્ટેડ થયા હતા, જે તેના 129 રૂપિયાના ઇશ્યૂ ભાવ કરતા આશરે 48 ટકા વધુ છે. જોકે, BSE પર 155.60 રૂપિયા પર લિસ્ટેડ થયેલો આ શેર, IPO ભાવથી આશરે 4% ઓછો છે. ગ્રે માર્કેટમાં અપેક્ષિત મજબૂત લિસ્ટિંગની તુલનામાં આ શરૂઆત થોડી નબળી માનવામાં આવે છે.
કેટલું સબસ્ક્રાઇબ થયું હતું?
સબ્સ્ક્રિપ્શનની દ્રષ્ટિએ, IPO ત્રણ દિવસમાં કુલ 1.83 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. તેને રિટેલ રોકાણકારો તરફથી 2.19 ગણું, NII શ્રેણીમાંથી 2.08 ગણું અને QIB સેગમેન્ટમાંથી 1.01 ગણું સબ્સ્ક્રાઇબ થયું હતું. કંપનીને કુલ 12.80 લાખ શેર સામે 23.44 લાખ શેર માટે અરજીઓ મળી હતી. આઈપીઓ 28થી 30 જાન્યુઆરી દરમિયાન ખુલ્લો હતો અને 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ ફાળવણીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.
કંપનીનો વ્યવસાય
2021માં સ્થપાયેલ એકશન ન્યુટ્રાવેડા, આયુર્વેદિક અને ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની ટેબ્લેટ, કેપ્સ્યુલ્સ, સીરપ, પાવડર, તેલ, ક્રીમ અને જેલ સહિત વિવિધ ફોર્મેટમાં ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ મોડેલ પર કાર્ય કરે છે અને ભારતમાં તેમજ શ્રીલંકા, સિંગાપોર અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા દેશોમાં કાર્ય કરે છે.
આઈપીઓમાંથી એકત્ર કરાયેલા ₹24.77 કરોડનો ઉપયોગ કંપની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા, નવા એકમો સ્થાપવા, મશીનરી ખરીદવા અને કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કરશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
