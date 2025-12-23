2 દિવસમાં 110 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, GMP આપી રહ્યો છે બમ્પર નફાના સંકેત
IPO GMP: ગ્રે માર્કેટમાંથી પણ મજબૂત સંકેતો ઉભરી રહ્યા છે, જેમાં શેરનો GMP લગભગ 51 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે, જે ઇશ્યૂ કિંમત કરતાં આશરે 71% પ્રીમિયમ દર્શાવે છે. અગાઉ, કંપનીએ IPO ખુલતા પહેલા એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 10.92 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા.
IPO GMP: શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો IPO(Shyam Dhani Industries IPO) સોમવાર, 22 ડિસેમ્બરે ખુલતાની સાથે જ રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ઉત્સાહ જગાવ્યો છે. IPOના બીજા દિવસે મંગળવારે, આ SME ઇશ્યૂમાં જોરદાર ખરીદી જોવા મળી હતી. ગ્રે માર્કેટમાંથી પણ મજબૂત સંકેતો ઉભરી રહ્યા છે, જેમાં શેરનો GMP લગભગ ₹51 સુધી પહોંચ્યો છે, જે ઇશ્યૂ કિંમત કરતાં આશરે 71% પ્રીમિયમ દર્શાવે છે. અગાઉ, કંપનીએ IPO ખુલતા પહેલા એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹10.92 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જેમાં ₹70 પ્રતિ શેરના ભાવે 15.60 લાખ શેર ફાળવવામાં આવ્યા હતા.
110.71 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો
મંગળવારે સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં, IPO એકંદરે લગભગ 110.71 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ રોકાણકાર શ્રેણીને 129 ગણી અરજી મળી હતી, જ્યારે NII (બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર) ભાગને 126 ગણો સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. QIB શ્રેણીમાં પણ મજબૂત રસ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ભાગ લગભગ 10 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. મજબૂત સબ્સ્ક્રિપ્શન અને વધતા GMPએ આ SME IPOને બજાર માટે વધુ આકર્ષક બનાવ્યો છે.
સંપૂર્ણપણે તાજો ઇશ્યૂ
IPOના અન્ય મુખ્ય પાસાઓમાં પ્રતિ શેર 65 રૂપિયાથી 70 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ IPO એક સંપૂર્ણપણે તાજો ઇશ્યૂ છે, જેણે 54.98 લાખ શેર જાહેર કરીને આશરે ₹38.5 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. વેચાણ માટે કોઈ ઓફર નથી.
છૂટક રોકાણકારો માટે લોટ સાઈઝ 4000 શેર છે. શેરની ફાળવણી 26 ડિસેમ્બરે અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે સફળ રોકાણકારો 29 ડિસેમ્બરે તેમના ડીમેટ ખાતામાં શેર મેળવી શકે છે. કંપનીના શેર 30 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ NSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ થવાનો પ્રસ્તાવ છે.
કંપનીનો વ્યવસાય
શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મસાલા અને કરિયાણાના ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયામાં રોકાયેલ છે. કંપની "SHYAM" બ્રાન્ડ હેઠળ 164 પ્રકારના મસાલાનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાં દળેલા મસાલા, મિશ્રિત મસાલા અને આખા મસાલાનો સમાવેશ થાય છે. તે મીઠું, ચોખા, ચપટા ચોખા અને વિવિધ પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ અને સીઝનીંગનો પણ વેપાર કરે છે. તેના નાણાકીય પ્રદર્શનને જોતાં, કંપનીનો નફો સતત વધ્યો છે.
નાણાકીય વર્ષ 2023માં 2.9 કરોડ રૂપિયાથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2024માં 6.3 કરોડ રૂપિયા અને નાણાકીય વર્ષ 2025માં 8.04 કરોડ રૂપિયા થયો છે. તે જ સમયે, આવક પણ નાણાકીય વર્ષ 2023માં 67.95 કરોડ રૂપિયાથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2025માં 124.68 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે કંપનીની મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
