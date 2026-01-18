Prev
143 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, GMP દેખાડે છે 54%નો ફાયદો, લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારો માલામાલ !

IPO Listing: આ કંપનીનો IPO ત્રણ દિવસમાં 143.85 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ દર્શાવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 18, 2026, 03:53 PM IST

IPO Listing: ભારત કોકિંગ કોલનો IPO ત્રણ દિવસમાં 143 ગણાથી વધારે વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. IPO ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગના સંકેત છે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે. તે BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટ થશે. કંપનીનું લિસ્ટિંગ 19 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સુનિશ્ચિત થયેલ છે.

GMP શું છે?

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 12.50 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આજનો GMP 54.35 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 9.25 રૂપિયા છે, અને સૌથી વધુ GMP 16.25 રૂપિયા છે.

પ્રાઇસ બેન્ડ 23 પર સેટ કરવામાં આવ્યો

ભારત કોકિંગ કોલ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 23 રૂપિયા પર સેટ કરવામાં આવ્યો હતો. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 1 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કર્યું હતું. આ PSU કંપનીના IPO માટે લોટ સાઈઝ 600 શેર છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 13,800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.

ભારત કોકિંગ કોલ IPO 9 જાન્યુઆરીથી 13 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ખુલ્યો હતો. કંપનીનો IPOનું કદ ₹1,071.11 કરોડ છે. આ IPO સંપૂર્ણપણે વેચાણ માટે ઓફર પર આધારિત છે. કંપની IPO દ્વારા 46.57 કરોડ શેર જાહેર કરશે.

રિટેલ કેટેગરીમાં સબ્સ્ક્રિપ્શન

ભારત કોકિંગ કોલ IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 49.37 વખત, લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો શ્રેણીમાં 310.81 વખત અને NII શ્રેણીમાં 240.49 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. IPO 8 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 273.13 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.

IDBI કેપિટલ માર્કેટ્સ સર્વિસીસ લિમિટેડને આ IPO માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. KFin Technologiesને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

