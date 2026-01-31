166 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ, લિસ્ટિંગમાં 21%નો વધારો!
IPO News: રોકાણકારોએ આ કંપનીના IPO પર ભારે રોકાણ કર્યું છે. કંપનીનો IPO 166.72 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. આ IPO પર રોકાણ કરનારા રોકાણકારો માટે સદનસીબે, ગ્રે માર્કેટ પણ સારી લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યું છે.
IPO News: રોકાણકારોએ Msafe Equipments IPO પર ભારે દાવ લગાવ્યો છે. IPO 166.72 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. આ SME IPO પર રોકાણકારોએ ગ્રે માર્કેટ પણ સારી લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યું છે.
Msafe Equipments IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 133.16 ગણો, QIBsમાં 117.97 ગણો અને NIIsમાં 308.23 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
21%નો વધારો દર્શાવે છે GMP
Investors Gain મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 26 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ શેરબજારમાં 149 રૂપિયાના લિસ્ટિંગ કિંમત દર્શાવે છે. જો કંપની આ લેવલે લિસ્ટ થાય છે, તો રોકાણકારોને 21 ટકાનો ફાયદો થશે. MSEF ઇક્વિપમેન્ટ્સ IPO માટે સૌથી વધુ GMP 26 રૂપિયા છે અને સૌથી ઓછો GMP 7 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
MSEF ઇક્વિપમેન્ટ્સ IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 116 રૂપિયાથી 123 રૂપિયા પ્રતિ શેર પર સેટ છે. કંપનીએ 1000 શેરનો લોટ બનાવ્યો. છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા બે લોટની અરજી કરવાની જરૂર હતી, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 246,000 રૂપિયાનું રોકાણ થયું.
IPOનું કદ શું હતું?
આ મેઇનબોર્ડ IPOનું કદ 66.42 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 44 લાખ નવા શેર અને 10 લાખ શેર જાહેર કરી રહી છે. IPOને BSE SME પર લિસ્ટેડ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
IPO 27 જાન્યુઆરીએ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 18.76 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. IPO 28 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો હતો.
કંપની IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ નવા ઉત્પાદન એકમની સ્થાપના માટે પણ કરશે. વધુમાં, કંપની એકત્ર કરાયેલી રકમમાંથી સાધનો ભાડા માટે 6 કરોડ રૂપિયા ચૂકવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
