/169 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, GMP દેખાડે છે આટલો ફાયદો, જાણો

IPO News: G.V. ઇલેક્ટ્રિકલ્સના IPOમાં રોકાણકારોએ ભારે રોકાણ કર્યું છે. IPO 169 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. શનિવારે ગ્રે માર્કેટમાં 20 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન જોવા મળી રહ્યો છે. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 168 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. QIB સેક્શનમાં તેને 91.55 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન અને NII કેટેગરીમાં 272 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો.
હાલમાં GMP શું છે?
કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 26 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, રોકાણકારો આજના GMPના આધારે 20 ટકાના લિસ્ટિંગ ગેઇનની અપેક્ષા રાખી શકે છે. IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 18 રૂપિયા હતો.
કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 130 રૂપિયા છે. રોકાણકારોએ એક સાથે 2,000 શેર પર ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરવું જરૂરી છે, જેમાં ઓછામાં ઓછું 260,000 રૂપિયા નું રોકાણ જરૂરી હતું. આ IPO BSE SME પર લિસ્ટ થશે. લિસ્ટિંગ 12 ઓગસ્ટના રોજ સુનિશ્ચિત થયેલ છે.
G.V. Electricals IPOની વિગતો
G.V. Electricals IPO 31 જુલાઈના રોજ રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. રોકાણકારો પાસે 7 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય હતો. IPOનું કદ 42.25 કરોડ રૂપિયા હતું. IPO દ્વારા, કંપનીએ 39 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર અને ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 0.03 લાખ શેર જાહેર કર્યા હતા. કંપનીનો IPO 30 જુલાઈના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 11.54 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. એન્કર રોકાણકારોને ફાળવવામાં આવેલા 50% શેર માટે લોક-ઇન સમયગાળો ફક્ત 30 દિવસનો છે.
કંપની શું કરે છે?
જીવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સની સ્થાપના 1985માં થઈ હતી અને તે પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઇડર છે. તે મીટરિંગ અને મીટર મેનેજમેન્ટનું પણ સંચાલન કરે છે.
IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનું શું થશે?
કંપની IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા 6 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ હાલના દેવાની ચુકવણી માટે કરશે. બાકીના 22 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી માટે કરવામાં આવશે.