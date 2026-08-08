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169 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, GMP દેખાડે છે આટલો ફાયદો, જાણો

IPO News: આ કંપનીના IPO 169 ગણાથી વધુ સબ્સક્રાઈબ થયો છે, ગ્રે માર્કેટમાં પણ કંપની સારા નફાના સંકેત આપી રહી છે. કંપની કામગીરી, જાળવણી અને સપોર્ટ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. હાલમાં, તે નેટવર્ક કામગીરી અને જાળવણી, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નેટવર્ક ડેવલપમેન્ટનું સંચાલન કરે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:49 PM IST
169 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, GMP દેખાડે છે આટલો ફાયદો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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