50 ગણાથી વધારે સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, હવે લિસ્ટિંગ પર નજર, GMP દેખાડી રહ્યો છે નફો

IPO News: આ IPOને રોકાણકારો તરફથી જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. તે 50 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રોકાણકારો હવે લિસ્ટિંગની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારૂ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:44 PM IST

IPO News: IPOને રોકાણકારો જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. IPO 50થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રોકાણકારો હવે લિસ્ટિંગ પર નજર રાખી રહ્યા છે. ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારો પ્રતિસાદ છે. 

50 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ

એપોલો ટેક્નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPO 50.63 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે. કંપનીનો IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 44.81 વખત, QIB વિભાગમાં 25.25 વખત અને NII શ્રેણીમાં 98 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે.

આ IPO 22 ડિસેમ્બરે એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 13.65 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા.

GMP શું છે?

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 12 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 9.23 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. જો આ GMP યથાવત રહે છે, તો IPO 142 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 0 રૂપિયા છે, જ્યારે સૌથી વધુ 18 રૂપિયા છે.

પ્રાઈસ બેન્ડ શું છે?

એપોલો ટેક્નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 123 રૂપિયાથી 130 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. કંપનીએ 2000 શેરનો લોટ બનાવ્યો હતો, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 260000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી હતું.

BSE SME પર લિસ્ટિંગ

એપોલો ટેક્નો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPOનું કદ 47.96 કરોડ રૂપિયા હતું. કંપની IPO દ્વારા 37 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO 23 ડિસેમ્બરથી 26 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો હતો. તેનું લિસ્ટિંગ BSE SME પર 31 ડિસેમ્બરના રોજ સુનિશ્ચિત થયેલ છે.

કંપની શું કરે છે?

આ કંપનીની સ્થાપના 2016માં થઈ હતી અને તે ઉત્પાદન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે. કંપનીનું IPO પહેલાનું માર્કેટ કેપ 177 કરોડ રૂપિયા હતું.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

