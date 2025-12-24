Prev
650 ગણાથી વધારે સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, લિસ્ટિંગ પર પૈસા બમણા થવાની અપેક્ષા, 100% પ્રીમિયમ પર GMP

IPO News: કંપનીએ IPO પહેલા એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 10.92 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા, જેમાં પ્રતિ શેર 70 રૂપિયાના ભાવે 15.60 લાખ શેર ફાળવવામાં આવ્યા હતા. મજબૂત એન્કર બુકિંગથી બજારમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ વધ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 03:17 PM IST

IPO News: શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો IPO સોમવાર, 22 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો અને ત્રીજા દિવસથી તેમાં રોકાણકારોનો મજબૂત રસ જોવા મળી રહ્યો છે. આ NSE SME IPO છે, અને આ મુદ્દાની ચર્ચા ગ્રે માર્કેટથી લઈને સબસ્ક્રિપ્શનના આંકડા સુધી બધે થઈ રહી છે. 

IPO પહેલા કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 10.92 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જેમાં પ્રતિ શેર ₹70ના ભાવે 15.60 લાખ શેર ફાળવવામાં આવ્યા હતા. મજબૂત એન્કર બુકિંગથી બજારમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ વધ્યો છે.

ગ્રે માર્કેટમાં અદભુત ઉછાળો

ગ્રે માર્કેટમાં પણ આ IPO અંગે નોંધપાત્ર વધારો છે. બુધવારે સવાર સુધીમાં, શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝના IPOનો GMP ₹70 પર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે સોમવારે ₹47થી વધુ હતો. આ માત્ર બે દિવસમાં ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમમાં તીવ્ર ઉછાળો દર્શાવે છે. વર્તમાન GMPના આધારે, આ સ્ટોક લગભગ 100% ના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. જોકે, રોકાણકારોએ નોંધ લેવી જોઈએ કે GMPs બિનસત્તાવાર છે અને ઝડપી ફેરફારને આધીન છે.

602 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો

સબ્સ્ક્રિપ્શન મોરચે આ IPO રેકોર્ડ તોડી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. બુધવારે બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, કુલ સબ્સ્ક્રિપ્શન આશરે 650.44 વખત પહોંચી ગયું હતું. છૂટક રોકાણકારોએ 746 વખત હિસ્સો મેળવ્યો હતો, જ્યારે NII શ્રેણી 984 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થઈ હતી. QIB સેગમેન્ટને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો, જે 62 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયું હતું. IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ 65 રૂપિયાથી 70 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે, અને છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 4,000 શેરની બોલી લગાવવી જરૂરી છે.

₹38.5 કરોડનો નવો ઇશ્યૂ

આ IPO સંપૂર્ણપણે ₹38.5 કરોડનો નવો ઇશ્યૂ છે, જેમાં કોઈ OFS નથી. કંપની આ રકમનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી, જૂના દેવાની ચુકવણી, માર્કેટિંગ ખર્ચ, સોલાર રૂફટોપ પ્લાન્ટની સ્થાપના અને સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો માટે કરશે. વ્યવસાયિક મોરચે, શ્યામ ધાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ "SHYAM" બ્રાન્ડ હેઠળ 164 પ્રકારના મસાલાનું ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયા કરે છે. કંપનીનો નફો નાણાકીય વર્ષ 23 માં ₹2.9 કરોડથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 25 માં ₹8.04 કરોડ થયો છે, જ્યારે આવક પણ સતત વધીને ₹124.68 કરોડ થઈ છે. શેરનું ફાળવણી 26 ડિસેમ્બરે થવાની ધારણા છે, અને NSE SME પર લિસ્ટિંગ 30 ડિસેમ્બરે થવાની ધારણા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

