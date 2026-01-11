Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

13 જાન્યુઆરીએથી ખુલશે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી 31ના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો શેર, જાણો

IPO News: આ IPO સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ છે, જેમાં કંપની 62 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. આ શેર 20 જાન્યુઆરીએ BSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. કચોલિયા કંપનીમાં આશરે 3.36% હિસ્સો ધરાવે છે, જે રોકાણકારો માટે સકારાત્મક સંકેત માનવામાં આવે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:20 PM IST

Trending Photos

13 જાન્યુઆરીએથી ખુલશે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી 31ના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો શેર, જાણો

IPO News: ઇન્ડો એસએમસી (Indo SMC)નો 91.95 કરોડ રૂપિયાનો SME IPO રોકાણકારો માટે એક નવી તક આપી રહ્યો છે. આ IPO 13 જાન્યુઆરીએ ખુલશે અને 15 જાન્યુઆરીએ બંધ થશે. નોંધનીય છે કે, દિગ્ગજ રોકાણકાર આશિષ કચોલિયા કંપનીમાં હિસ્સો ધરાવે છે, જે આ IPOમાં બજારના વિશ્વાસમાં ફાળો આપી રહ્યો છે. 

આ IPO બે લોટ 2000 શેર રાખવામાં આવ્યા, રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 2.98 લાખનું રોકાણ કરવું પડશે. કંપની 6.2 મિલિયન નવા શેર બહાર પાડશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રે માર્કેટ તેજીમાં

IPO અંગે ગ્રે માર્કેટમાં પણ નોંધપાત્ર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં, ઇન્ડો SMCનો GMP 31 રૂપિયાની આસપાસ ફરે છે, જે તેના અપર પ્રાઇસ બેન્ડ 149 રૂપિયા કરતા લગભગ 21 ટકા વધારે છે. પરિણામે, સ્ટોક 180 રૂપિયાની આસપાસ લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. મજબૂત GMP સૂચવે છે કે બિનસત્તાવાર બજારમાં રોકાણકારો IPO વિશે સકારાત્મક છે અને લિસ્ટિંગ લાભની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. જોકે, રોકાણકારોએ એ પણ નોંધવું જોઈએ કે GMP ફક્ત એક સંકેત છે, ગેરંટી નહીં.

કંપનીનો વ્યવસાય

ઇન્ડો SMCનો વ્યવસાય ઘણા મુખ્ય ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલો છે. કંપની શીટ મોલ્ડિંગ કમ્પાઉન્ડ (SMC), ફાઇબરગ્લાસ રિઇનફોર્સ્ડ પ્લાસ્ટિક (FRP) ઉત્પાદનો અને વર્તમાન અને સંભવિત ટ્રાન્સફોર્મર જેવા ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણોનું ઉત્પાદન કરે છે. તેના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ પાવર વિતરણ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં થાય છે. 

કંપની દેશભરના 20થી વધુ રાજ્યોમાં હાજરી ધરાવે છે અને તેનો નિકાસ વ્યવસાય પણ ધીમે ધીમે વિસ્તરી રહ્યો છે. ઇન્ડો SMC અનેક રાજ્ય વીજળી બોર્ડ, ડિસ્કોમ અને સરકારી સંગઠનો માટે માન્ય વિક્રેતા છે, જે તેના વ્યવસાયને સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.

કંપની નાણાકીય સ્થિતિ

નાણાકીય કામગીરી અંગે, ઇન્ડો SMCએ તાજેતરના વર્ષોમાં મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીની કુલ આવક 138.78 કરોડ રૂપિયા હતી, જેનો ચોખ્ખો નફો 15.44 કરોડ રૂપિયા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2026ના પહેલા ભાગમાં (સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી), કંપનીએ 112.62 કરોડ રૂપિયાની આવક અને 11.46 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો. 

નવેમ્બર 2025 સુધીમાં, કંપની પાસે 111.67 કરોડ રૂપિયાની ઓર્ડર બુક હતી, જે કમાણી માટે સારા ભવિષ્યનો સંકેત આપે છે. IPO માંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ નવી મશીનરી, કાર્યકારી મૂડી અને સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવશે. એકંદરે, મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ અને ઓર્ડર બુકને કારણે આ IPO રોકાણકારોની નજરમાં રહે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ipoipo newsIndo SMC IPOIndo SMC IPO GMpGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratiIPO premium

Trending news