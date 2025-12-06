12 ડિસેમ્બરે ખુલશે આ IPO, અત્યારથી ₹350ના નફા પર પહોંચ્યો GMP, જાણો
Upcoming IPO: આ IPO 12 ડિસેમ્બરે ખુલવાનો છે. દેશની બીજી સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીએ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ પાસે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરીને તેની સ્ટોક માર્કેટ લિસ્ટિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે. અત્યારથી ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે.
Trending Photos
Upcoming IPO: ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC(ICICI Prudential AMC IPO)નો IPO 12 ડિસેમ્બરે ખુલવાનો છે. દેશની બીજી સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીએ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ પાસે રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરીને તેની સ્ટોક માર્કેટ લિસ્ટિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે. IPOનું ચોક્કસ કદ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે કંપની આશરે ₹10,000 કરોડ એકત્ર કરી શકે છે.
આ એક પ્યોર ઓફર-ફોર-સેલ (OFS) હશે, જેમાં પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ 48.9 મિલિયન ઇક્વિટી શેર (આશરે 9.9%) વેચશે. નોંધપાત્ર રીતે, આ IPOમાં ICICI બેંકના શેરધારકો માટે 24.48 લાખ શેર અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર ₹350 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
વિગતો શું છે?
IPOની એન્કર બુક 11 ડિસેમ્બરે ખુલશે, જ્યારે પબ્લિક ઇશ્યૂ 12થી 16 ડિસેમ્બર સુધી રોકાણકારો માટે ખુલ્લું રહેશે. શેર ફાળવણી 17 ડિસેમ્બરે અંતિમ થશે, અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCના શેર 19 ડિસેમ્બરથી BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
લિસ્ટિંગ પછી, આ બજારમાં વેપાર કરનારી ચોથી ICICI ગ્રુપ કંપની હશે, જેમાં ICICI બેંક, ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ અને ICICI લોમ્બાર્ડ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ પહેલાથી જ લિસ્ટેડ છે. કંપની 1998થી ICICI બેંક અને યુકેની પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ વચ્ચે 51:49 સંયુક્ત સાહસ તરીકે કાર્યરત છે.
બીજી સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની
કંપની ભારતની બીજી સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની હોવાનો દાવો કરે છે, જેનો ત્રિમાસિક સરેરાશ AUM બજાર હિસ્સો 13.2% છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીએ 2,650.7 કરોડ રૂપિયાનો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે પાછલા વર્ષ કરતા લગભગ 29% વધારે છે.
6 મહિના (એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર 2025) દરમિયાન, કંપનીનો નફો 21.9% વધીને 1,618 કરોડ રૂપિયા થયો, જ્યારે આવક પણ 20% વધીને આશરે 2,949 કરોડ રૂપિયા થઈ. કુલ 143 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓનું સંચાલન કરતી, કંપની HDFC AMC, Nippon Life India AMC, UTI AMC અને આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ AMC સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
નોંધપાત્ર રોકાણકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત
આ વિશાળ IPOનું સંચાલન કરવા માટે અઢાર મુખ્ય મર્ચન્ટ બેંકોને જોડવામાં આવી છે, જેમાં સિટીગ્રુપ, મોર્ગન સ્ટેનલી, BofA સિક્યોરિટીઝ, એક્સિસ કેપિટલ, કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ, SBI કેપિટલ, ગોલ્ડમેન સૅક્સ અને નોમુરા જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે. આ એક OFS હોવાથી, IPOમાંથી મળેલી સંપૂર્ણ રકમ કંપનીને નહીં, પરંતુ વેચાણ પ્રમોટર, પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સને જશે. આ IPO તેના વધતા નફા, મજબૂત બ્રાન્ડ મૂલ્ય અને મોટા ગ્રાહક આધારને કારણે નોંધપાત્ર રોકાણકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરી શકે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે