12 ડિસેમ્બરે ખુલશે આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી 135 રૂપિયાના પ્રીમિયમ છે શેર
Upcoming IPO: કંપનીએ મંગળવારે અહીં જાહેર કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹2,061થી ₹2,165 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 135 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે તેના IPO ભાવ કરતાં આશરે 7% ના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.
Trending Photos
Upcoming IPO: જો તમે IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ અઠવાડિયે, એક મોટી કંપનીનો IPO રોકાણ માટે ખુલી રહ્યો છે. આ IPO ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડનો છે. કંપનીનો ઇક્વિટી શેરનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 12 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 16 ડિસેમ્બરે બંધ થશે.
મંગળવારે જાહેરી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાઇસ બેન્ડ 2,061 રૂપિયાથી 2,165 રૂપિયા પ્રતિ ઇક્વિટી શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 135 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે. આનો અર્થ એ છે કે તે તેના IPO ભાવ કરતાં આશરે 7% ના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.
વિગતો શું છે?
ફ્લોર પ્રાઈસ ઇક્વિટી શેરના ફેસ વેલ્યુના 2,061 ગણી છે, અને કેપ પ્રાઈસ ઇક્વિટી શેરના ફેસ વેલ્યુના 2,165 ગણી છે. આ સમગ્ર ઇશ્યૂ વેચાણ માટે ઓફર હશે, જેમાં પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન તેનો 9.9% હિસ્સો વેચશે. બિડ/ઓફર 12 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 16 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ બંધ થશે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડિંગ તારીખ 11 ડિસેમ્બર રહેશે. ન્યૂનતમ બિડ લોટ 6 ઇક્વિટી શેરનો છે, અને ત્યારબાદ, 6 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં અરજી કરી શકાય છે.
આખો IPO ઓફર ફોર સેલ
આ ઓફર કંપનીના પ્રમોટર, પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા ઓફર ફોર સેલ દ્વારા મહત્તમ 48972994 ઇક્વિટી શેર માટે છે. આખો IPO વેચાણ માટે ઓફર (OPS) છે. આ OFS હેઠળ 4.89 કરોડ શેર વેચવામાં આવશે. આ બધા શેર યુકે સ્થિત કંપની અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીના સંયુક્ત સાહસ ભાગીદાર, પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ દ્વારા વેચવામાં આવી રહ્યા છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે