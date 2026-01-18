21 જાન્યુઆરીએ ખુલશે આ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે 135, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી તેજી
IPO News: KRM આયુર્વેદ લિમિટેડે તેના 56.93 કરોડ રૂપિયાના IPOની જાહેરાત કરી છે, જે 21 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ખુલશે અને 23 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ બંધ થશે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ 135 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં તેના શેર પહેલાથી જ 20 રૂપિયા પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
2019માં સ્થપાયેલી, કંપની આયુર્વેદિક આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે અને હાલમાં દેશભરના વિવિધ શહેરોમાં 6 હોસ્પિટલો અને 5 ક્લિનિક્સ ધરાવે છે. કંપની કિડની રોગ, લીવર સિરોસિસ, ડાયાબિટીસ, ફેટી લીવર અને સંધિવા જેવી ગંભીર બીમારીઓ માટે આયુર્વેદિક સારવાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કંપની IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ નાણાકીય મજબૂતાઈ માટે કરવાની યોજના ધરાવે છે.
KRM આયુર્વેદ લિમિટેડનું બિઝનેસ મોડેલ તેને અન્ય આરોગ્યસંભાળ કંપનીઓથી અલગ પાડે છે. કંપનીનું પોતાનું GMP-પ્રમાણિત ઉત્પાદન એકમ છે, જ્યાં આયુર્વેદિક દવાઓનું ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા અને માર્કેટિંગ કરવામાં આવે છે. તે ઇનપેશન્ટ અને આઉટપેશન્ટ સેવાઓ, પંચકર્મ થેરાપી, સ્પેશિયાલિટી ક્લિનિક્સ, વેલનેસ પેકેજો અને ટેલિમેડિસિન સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે.
ભારત અને વિદેશના દર્દીઓ ટેલિમેડિસિન દ્વારા ઓનલાઈન પરામર્શ મેળવી શકે છે. કંપનીની મેડિકલ ટીમમાં 31 BAMS ડોકટરો અને 59 તાલીમ પામેલા આયુર્વેદિક થેરાપિસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીના સંચાલનનું મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પુનીત ધવન અને CEO સંચિત હંસ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
કંપની નાણાકીય સ્થિતિ
નાણાકીય કામગીરી અંગે, કંપનીના આંકડાઓમાં વધઘટ થઈ છે, પરંતુ નાણાકીય વર્ષ 2025માં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી હતી. નાણાકીય વર્ષ 2023માં આવક 89.29 કરોડ રૂપિયા હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2024માં ઘટીને 67.16 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. ત્યારબાદ, નાણાકીય વર્ષ 2025માં આવક વધીને 76.55 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. સૌથી અગત્યનું, નાણાકીય વર્ષ 2025માં કંપનીનું PAT માર્જિન 15.72% હતું, જે પાછલા વર્ષ કરતા નોંધપાત્ર રીતે સારું છે. આ સ્પષ્ટપણે કંપનીની કમાણીમાં સુધારો દર્શાવે છે, જે રોકાણકારો માટે સકારાત્મક ગણી શકાય. આઈપીઓ પર 18 જાન્યુઆરીના રોજ 20 રૂપિયાનું પ્રિમિયમ દર્શાવે છે.
કંપનીની યોજનાઓ
જો કે, કંપની કેટલાક પડકારોનો સામનો કરી રહી છે. કર્મચારીઓની છટણીનો દર ઊંચો રહ્યો છે, જે ભરતી ખર્ચ અને સેવા ગુણવત્તા પર અસર કરી શકે છે. વધુમાં, કંપનીના ગ્રાહક આધારનો મોટો ભાગ દિલ્હી અને હરિયાણા જેવા મર્યાદિત રાજ્યોમાં કેન્દ્રિત છે, જે ભૌગોલિક જોખમો ઉભા કરે છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં ઓપરેટિંગ રોકડ પ્રવાહ પણ નકારાત્મક રહ્યો છે, અને કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો સતત વધી રહી છે. આ હોવા છતાં, આયુર્વેદ અને ડિજિટલ આરોગ્યસંભાળની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, KRM આયુર્વેદ લિમિટેડ IPO દ્વારા તેની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા અને ભવિષ્યના વિકાસ માટે નવા માર્ગો ખોલવા માંગે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
