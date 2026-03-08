8મા પગાર પંચમાં મળશે આટલો પગાર! કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર

Prev
8th Pay Commission Latest Update: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચ અંગે કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ તીવ્ર બની છે. તેના જવાબમાં, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO) એ નેશનલ કાઉન્સિલ, જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મિકેનિઝમ (JCM) સ્ટાફ સાઇડને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 08, 2026, 03:19 PM IST
8th Pay Commission Latest Update: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 8મા પગાર પંચ અંગે કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ તીવ્ર બની છે. આ સંદર્ભમાં, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (FNPO)એ નેશનલ કાઉન્સિલ, જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મિકેનિઝમ (JCM) સ્ટાફ સાઇડને એક મેમોરેન્ડમ મોકલ્યું છે. તે માંગ કરે છે કે 8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.0 અને 3.25ની વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવે. જો આવું થાય, તો 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર લગભગ 54,000 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે. તે જ સમયે, હાઈ લેવલના કર્મચારીઓ માટે પગારમાં પણ વધુ વધારો થઈ શકે છે.

વિગતો શું છે?

ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું 3.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર માત્ર એક અંદાજ છે કે તેની પાછળ કોઈ નક્કર ગણિત છે. હકીકતમાં, પગાર પંચનું લઘુત્તમ વેતન 1957ના 15મા ભારતીય શ્રમ પરિષદ (ILC)ના ધોરણો પર આધારિત છે. આ ધોરણો પ્રખ્યાત પોષણશાસ્ત્રી ડૉ. વોલેસ એક્રોઇડના વૈજ્ઞાનિક પોષણ મોડેલ પર આધારિત છે. 

આ નિયમો અનુસાર, પગારનો આધાર કર્મચારીના પરિવાર માટે ખોરાક, કપડાં, બળતણ, વીજળી, પાણી, શિક્ષણ અને મનોરંજન જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતોના ખર્ચને ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરવામાં આવે છે.

કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ

કર્મચારી સંગઠનો આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવોના આધારે વપરાશની ટોપલી બનાવે છે. આમાં ચોખા, શાકભાજી, ફળો, દૂધ, કપડાં, બળતણ, વીજળી અને પાણી જેવા ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, તે કોઈપણ વૈભવી અથવા વૈકલ્પિક ખર્ચને બાકાત રાખે છે, જે વાસ્તવિક અને સંતુલિત ગણતરી સુનિશ્ચિત કરે છે. તેના પ્રસ્તાવમાં, FNPOએ દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, ભુવનેશ્વર અને તિરુવનંતપુરમ જેવા શહેરોમાં છૂટક ભાવોની સરેરાશ કરીને ખર્ચનો અંદાજ લગાવ્યો હતો.

લઘુત્તમ વેતન લેવલમાં નોંધપાત્ર વધારો

વધુમાં, કર્મચારી સંગઠનોએ એમ પણ કહ્યું છે કે આજના સમયમાં, નવી વસ્તુઓ પણ આવશ્યક ખર્ચ બની ગઈ છે. તેથી, 8મા પગાર પંચ માટે, LPG ગેસ, મોબાઇલ ફોન અને ઇન્ટરનેટ ખર્ચને આવશ્યક ખર્ચમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, આવાસ અને કૌશલ્ય વિકાસ પરના ખર્ચને પણ મૂળભૂત જરૂરિયાતો તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. FNPO માને છે કે આ બધા ખર્ચનો સમાવેશ કરવાથી લઘુત્તમ વેતન લેવલમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે.

FNPO મુજબ, જો કોઈ કર્મચારીના પરિવારને 3 યુનિટ તરીકે ગણવામાં આવે, તો લઘુત્તમ મૂળ પગાર આશરે 46,000 રૂપિયા છે. આ એ જ કુટુંબ એકમ છે, જેને 7મા પગાર પંચમાં પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું હતું. જો કે, સંગઠન માંગ કરે છે કે પરિવારને માતાપિતા સહિત 5 યુનિટ તરીકે ગણવામાં આવે. જો આવું થાય, તો લઘુત્તમ વેતનની માંગ આશરે 76,360 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે.

54,000 રૂપિયાના લઘુત્તમ વેતનની માંગ

જો કે, તેના મેમોરેન્ડમમાં, FNPOએ હાલમાં સરકાર પાસેથી ઓછામાં ઓછા 54,000 રૂપિયાના લઘુત્તમ વેતન અને 3.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. સંગઠન જણાવે છે કે કોવિડ પછી તબીબી ખર્ચ, ફુગાવા અને જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચમાં તીવ્ર વધારો જોતાં આ જરૂરી છે. 

તેઓએ ઓછામાં ઓછા 7.5 ટકા હાઉસિંગ ભથ્થું અને પગારમાં 25 ટકા કૌશલ્ય ઘટક ઉમેરવાની પણ માંગ કરી છે. 8મું પગાર પંચ આ માંગણીઓ પર કેવી રીતે વિચાર કરશે અને કર્મચારીઓને શું લાભ મળશે તે જોવાનું બાકી છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

