/બજારમાંથી આ કારણે ગાયબ થઈ રહ્યા છે સ્નેક્સના મોટા પેકેટ, કારણ જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો

Consumer Behavior in India: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવની અસર માત્ર ઓઈલ માર્કેટ અને જીઓ-પોલિટિકલ સુધી જ મર્યાદિત નથી રહી. આ તણાવ હવે કરિયાણાની દુકાનો અને સુપરમાર્કેટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. હવે ગ્રાહકો વધતી કિંમતોના કારણે પોતાના માસિક બજેટ પર પણ દબાણ અનુભવી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે, લોકો રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ નાના પેકેટમાં ખરીદવા લાગ્યા છે. FMCG કંપનીઓ તેલ, બિસ્કિટ, સાબુ, ડિટર્જન્ટ અને શેમ્પૂ વગેરેના 5 થી 20 રૂપિયાના પેકેટના વેચાણમાં વધારો જોઈ રહી છે. આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે, એપ્રિલ મહિનાથી નાના પેકેટ્સનું વેચાણ જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરની સરખામણીએ 4 થી 10 ટકા જેટલું વધી ગયું છે.
આ બદલાવ એવા સમયે જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે FMCG કંપનીઓ કાચા માલ અને પેકેજિંગના વધતા ખર્ચનો સામનો કરી રહી છે. આ મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલને કારણે ક્રૂડ ઓઈલની ઊંચી કિંમતોથી પ્રેરિત છે. નાના પેકેટના વપરાશમાં થયેલા વધારાની અસર સુપરમાર્કેટથી લઈને સ્થાનિક કરિયાણાની દુકાનો પર પણ જોવા મળી રહી છે. ભારતીય ગ્રાહકો હવે મોટા અને ફેમિલી સાઈઝ (Family Packs)ના સ્નેક્સ પેકેટ્સ છોડીને 5 અને 10 રૂપિયાવાળા નાના પેકેટ્સને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે. આ બદલાવ કોઈ સંયોગ નથી, પરંતુ બદલાતી લાઈફસ્ટાઈલ, મોંઘવારીનું દબાણ અને ગ્રાહકોની સમજી-વિચારીને ઘડેલી રણનીતિનું પરિણામ છે.
દેશમાં નાના પેકેટ્સનું ચલણ ઝડપથી વધ્યું
શું તમે જાણો છો કે ભારતીય સ્નેકર્સ મોટા પેકેટ્સથી કેમ દૂરી બનાવી રહ્યા છે અને આ ટ્રેન્ડ કંપનીઓને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે? દેશમાં 'પોકેટ-ફ્રેન્ડલી' અથવા નાના પેકેટ્સનું ચલણ ઝડપથી વધ્યું છે. તેની પાછળનું સૌથી મોટું કારણ ભારતીય ગ્રાહકોની બજેટને કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા છે. લોકો એકસાથે વધુ રૂપિયા ખર્ચવાને બદલે નાની-નાની રકમમાં પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય ગ્રાહકોની પસંદગી બદલાવાના મુખ્ય કારણો
બજેટ મેનેજમેન્ટ: મોંઘવારી વચ્ચે મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે બજેટ સાચવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. 5 કે 10 રૂપિયાનો ખર્ચ ખિસ્સા પર ભારે નથી પડતો, જ્યારે 50 કે 100 રૂપિયાનું મોટું પેકેટ એકસાથે મોટો ખર્ચ લાગે છે.
બગાડ અટકાવવો: મોટા પેકેટ્સને એકવાર ખોલ્યા પછી જો તે પૂરા ન ખવાય, તો સ્નેક્સ ભેજવાળા થઈ જાય છે અને તેમનો ક્રંચ ખતમ થઈ જાય છે. નાના પેકને એકવારમાં સરળતાથી પૂરું કરી શકાય છે અને બગાડ થતો નથી.
હેલ્થ પ્રત્યે જાગૃતિ: યુવા પેઢી પોતાની કેલરી ઇનટેક અંગે ઘણી સર્તક છે. નાનું પેકેટ હોવાને કારણે લોકો મર્યાદિત માત્રામાં જ અનહેલ્ધી સ્નેક્સ ખાય છે. આનાથી ઓવર-ઈટિંગ પર કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
સરળતાથી લઈ જઈ શકાય: નાના પેકેટ્સને ઓફિસ બેગ, કોલેજ બેગ અથવા મુસાફરી દરમિયાન ખિસ્સામાં રાખવા પણ સરળ છે. ચાલતા-ફરતા સ્નેકિંગ માટે આને સૌથી બેસ્ટ માનવામાં આવે છે.
વિવિધ પ્રકારના સ્વાદ: મોટું પેક ખરીદવાથી ગ્રાહક એક જ સ્વાદ સાથે બંધાઈ જાય છે. જ્યારે ઓછા રૂપિયામાં નાના પેકેટ ખરીદીને લોકો અલગ-અલગ ફ્લેવર્સ અને બ્રાન્ડ્સનો સ્વાદ માણી શકે છે.
બિસ્કિટના વેચાણમાં પણ આ જ ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. પાર્લે પ્રોડક્ટ્સ (Parle Products)ના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા બે મહિનામાં 20 રૂપિયા સુધીના પેકેટનું વેચાણ મોટા પેક કરતાં 3-4 ટકા વધુ રહ્યું છે. કંપનીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ મયંક શાહે કહ્યું કે, આ વધારો શહેરી અને અર્બન માર્કેટમાં વધુ જોવા મળી રહ્યો છે. ગામડાના ગ્રાહકો તો પહેલાથી જ નાના પેક પર વધુ નિર્ભર હોય છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ અસર જીઓ-પોલિટિકલ પરિસ્થિતિઓ સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે. FMCG કંપનીઓ પણ હવે પોતાના પ્રોડક્શનનો મોટો હિસ્સો નાના પેકેટ્સ તૈયાર કરવામાં લગાવી રહી છે.