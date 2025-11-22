Prev
પહેલા જ દિવસે સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો આ મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી 100થી વધુ પ્રીમિયમ, હજી પણ રોકાણની તક

IPO News: આ IPO પહેલા દિવસે 1.43 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPOને રિટેલ કેટેગરીમાં 1.53 ગણું, QIBsમાં 0.09 ગણું અને NIIsમાં 3.01 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.
 

Nov 22, 2025, 03:14 PM IST

IPO News: સુદીપ ફાર્માના IPO(Sudeep Pharma Ltd IPO)ને તેના પહેલા દિવસે રિટેલ રોકાણકારો તરફથી જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. IPO પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. IPOને રિટેલ કેટેગરીમાં 1.53 ગણું, QIBsમાં 0.09 ગણું અને NIIsમાં 3.01 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. ગઈકાલે, 21 નવેમ્બરના રોજ IPO માટે સબ્સ્ક્રિપ્શનનો પહેલો દિવસ હતો. IPO 25 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહેશે.

GMP 100 રૂપિયાથી આગળ

ગ્રે માર્કેટની સ્થિતિ પણ આજે સારી છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 115 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આજનો GMP આશરે 20% નો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કંપનીના GMPમાં ઘટાડો થયો છે. તેના IPO માટે સૌથી વધુ GMP 130 રૂપિયા રહ્યો છે.

IPOનું કદ શું છે?

સુદીપ ફાર્મા IPOનું કદ 895 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 16 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. વધુમાં, તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 1.35 કરોડ શેર જાહેર કરશે.

પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?

સુદીપ ફાર્મા IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 563 રૂપિયાથી 593 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. લોટ સાઈઝ 25 શેર છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,825 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. IPO 20 નવેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 268.50 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.

સુદીપ ફાર્માએ IPO માટે ICICI સિક્યોરિટીઝને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ એક મેઇનબોર્ડ IPO છે, જેના પરિણામે કંપની BSE અને NSE પર લિસ્ટ થશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. 

