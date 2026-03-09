8મા પગાર પંચ હેઠળ DAમાં થશે આટલો વધારો ! કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી
DA increase: સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થામાં સુધારો કરે છે. પહેલો સુધારો જાન્યુઆરીમાં અને બીજો જુલાઈમાં અમલમાં આવે છે. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 58 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું મળી રહ્યું છે.
- સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થામાં સુધારો કરે છે. પહેલો સુધારો જાન્યુઆરીમાં અને બીજો જુલાઈમાં અમલમાં આવે છે.
- કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 58 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું મળી રહ્યું છે
- આ વખતે, હોળી પછી પણ, હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
DA increase: લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો જાન્યુઆરી 2026 માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) વધારાની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે, સરકાર હોળી જેવા મુખ્ય તહેવારોની આસપાસ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો જાહેર કરે છે, પરંતુ આ વખતે, હોળી પછી પણ, હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પરિણામે, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો ક્યારે જાહેર થશે.
મોંઘવારી ભથ્થામાં બે વાર સુધારો
સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થામાં સુધારો કરે છે. પહેલો સુધારો જાન્યુઆરીમાં અને બીજો જુલાઈમાં અમલમાં આવે છે. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળે છે. તાજેતરના ફુગાવાના ડેટાના આધારે, એવો અંદાજ છે કે જાન્યુઆરી 2026થી મોંઘવારી ભથ્થું આશરે 2 ટકા વધી શકે છે. જો આવું થાય, તો કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકાથી વધીને આશરે 60 ટકા થઈ જશે.
ફુગાવાની અસર ઘટાડવા માટે DA પણ આપવામાં આવે
સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વધતી જતી ફુગાવાની અસરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે કર્મચારીઓના મૂળ પગાર લાંબા સમય સુધી સ્થિર રહે છે, ત્યારે જ્યારે ફુગાવો વધે છે, ત્યારે સરકાર DA દ્વારા તેમની આવકમાં થોડી રાહત આપે છે. તેવી જ રીતે, પેન્શનરોને તેમના પેન્શન પર ફુગાવાની અસર ઘટાડવા માટે DA પણ આપવામાં આવે છે.
મોંઘવારી ભથ્થું નક્કી કરવા માટે એક ખાસ ફોર્મ્યુલા
મોંઘવારી ભથ્થું નક્કી કરવા માટે એક ચોક્કસ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે છેલ્લા 12 મહિનાના ઔદ્યોગિક કામદારો માટે સરેરાશ ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (AICPI-IW)નો ઉપયોગ કરે છે. આ ફોર્મ્યુલા અનુસાર, 12-મહિનાના સરેરાશ સૂચકાંકમાંથી એક નિશ્ચિત મૂળ મૂલ્ય બાદ કરવામાં આવે છે, તેને તે મૂળ મૂલ્યથી ભાગવામાં આવે છે, અને પછી DA ટકાવારી મેળવવા માટે 100થી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે.
વિગતો શું છે?
નવા મૂળ વર્ષ 2016 સૂચકાંકને જૂના 2001 મૂળ વર્ષ સાથે જોડવા માટે 2.88નો રૂપાંતર પરિબળ પણ લાગુ કરવામાં આવે છે. લેબર બ્યુરો દર મહિને AICPI-IW ડેટા પ્રકાશિત કરે છે, અને આ ડેટાના 12-મહિનાના સરેરાશના આધારે DA ફેરફારો નક્કી કરવામાં આવે છે. તેથી, કર્મચારીઓ સતત આ ડેટાનું નિરીક્ષણ કરે છે.
જો આપણે જાન્યુઆરી 2025થી ડિસેમ્બર 2025 સુધીના 12 મહિનાના સરેરાશ AICPI-IW ડેટા પર નજર કરીએ તો, તે આશરે 145.54 હતો. આનો અર્થ એ થાય કે આશરે 60.33 ટકા DA, જેને 60 ટકા સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરી શકાય છે. એવો અંદાજ છે કે આ વખતે લગભગ 2 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય સરકારની સત્તાવાર જાહેરાત પછી જ સ્પષ્ટ થશે, જેની લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો હાલમાં રાહ જોઈ રહ્યા છે.
