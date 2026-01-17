Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission Update: 70% DA વધારો સૌથી પહેલા... 8મા પગાર પંચને લઈને આવ્યા સૌથી મોટા અપડેટ

8th Pay Commission Update: ચર્ચાઓની વચ્ચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે વધુ એક સારા સમાચાર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવું પગાર માળખું (Salary Structure) લાગુ થાય તે પહેલાં તેમનો મોંઘવારી ભથ્થું (DA) લગભગ 70% સુધી વધી જશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:01 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission Update: 70% DA વધારો સૌથી પહેલા... 8મા પગાર પંચને લઈને આવ્યા સૌથી મોટા અપડેટ

8th Pay Commission Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) સંબંધિત આ સમાચાર ખરેખર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વાસ્તવમાં, 8મા પગાર પંચના અમલીકરણ પહેલા DA 70% સુધી પહોંચવાનો અંદાજ ઘણા આર્થિક વિશ્લેષકો અને કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. વર્તમાનમાં (જાન્યુઆરી 2026 સુધી) કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું DA 60% ની નજીક પહોંચવાની આશા છે. જુલાઈ 2025માં DA 58% ના સ્તરે હતું અને જાન્યુઆરી 2026ના છમાસિક ગાળા માટે તેમાં 3% થી 5% વધારાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જો આવું થાય, તો તે 61% થી 63% ની વચ્ચે પહોંચી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કારણ કે 8મા પગાર પંચના રિપોર્ટ અને તેના સંપૂર્ણ અમલીકરણમાં હજુ સમય લાગી શકે છે (સંભવતઃ 2027 ના મધ્ય સુધી), ત્યાં સુધીમાં DA માં વધુ બે કે ત્રણ વધારા થશે. જો દર વખતે 3-4% નો વધારો થાય, તો નવું સેલેરી સ્ટ્રક્ચર આવે તે પહેલાં આ આંકડો 70% ને સ્પર્શી શકે છે.

DA નું 'મર્જર' (Merger) અને પગાર પર અસર
જ્યારે પણ DA એક મોટી મર્યાદા (જેમ કે 50% કે તેથી વધુ) વટાવે છે, ત્યારે કર્મચારી સંગઠનોની માંગ હોય છે કે તેને બેઝિક સેલેરી (Basic Pay)માં ભેળવી દેવામાં આવે. જો DA ને બેઝિકમાં મર્જ કરવામાં આવે, તો ઘરભાડું ભથ્થું (HRA) અને અન્ય ભથ્થાઓ પણ આપોઆપ વધી જાય છે, કારણ કે તે મૂળ પગારના ટકાવારી પર આધારિત હોય છે.

 

એવું માનવામાં આવે છે કે 8મા પગાર પંચમાં આ ઉંચા DA ને આધાર બનાવીને નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (Fitment Factor) નક્કી કરવામાં આવશે, જેનાથી લઘુત્તમ પગાર 18,000 થી વધીને 34,000 થી 41,000 સુધી થઈ શકે છે.

જણાવી દઈએ કે જાન્યુઆરી 2026 ના છમાસિક ગાળા માટે DA વધારાની સત્તાવાર જાહેરાત સામાન્ય રીતે માર્ચના અંત સુધીમાં (હોળીની આસપાસ) કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેની ચૂકવણી 1 જાન્યુઆરી 2026થી જ પ્રભાવી (એરિયર્સ સાથે) ગણવામાં આવશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
8th Pay Commission newsDA merger with basic paydearness allowance latest update8th CPC implementation timelinecentral government employees salaryDA revision January 2026pay commission interim reliefgovernment reply on DA mergercentral govt pensioners updatesalary hike 8th pay commission

Trending news