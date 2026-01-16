Prev
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે જબરદસ્ત છે આ યોજના, સરકાર પુરૂ કરશે પોતાના ઘરનું સપનું !

Buying House: આ સુવીધા કેન્દ્ર સરકારના કાયમી કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. ચોક્કસ શરતો દ્વારા કામચલાઉ કર્મચારીઓ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. જો કે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીએ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સરકારી સેવા પૂર્ણ કરી હોય તે જરૂરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:02 PM IST

Buying House: દરેક વ્યક્તિને પોતાના ઘરનું સ્વપ્ન જુએ છે, પરંતુ તે પ્રાપ્ત કરવું હંમેશા સરળ હોતું નથી. જો કે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને ઘર બનાવવા માટે સરકારી સહાય મળે છે. આ સહાય કેન્દ્ર સરકારની હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સ (HBA) યોજના હેઠળ ઉપલબ્ધ છે. ચાલો આ યોજના વિશે વધુ જાણીએ.

હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સ (HBA) યોજના

આ યોજના હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 1.25 કરોડ રૂપિયા સુધીના ઘર, ફ્લેટ અથવા પ્લોટ માટે અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવા પર, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મહત્તમ 25 લાખ રૂપિયાનું એડવાન્સ મળે છે. HBA નિયમો અનુસાર, કર્મચારી તેમના મૂળ પગારના 139 ગણા અથવા 1 કરોડ રૂપિયા, જે પણ ઓછું હોય તેના ઘર અથવા ફ્લેટ માટે એડવાન્સ મેળવી શકે છે. 

રકમ કર્મચારીના 34 મહિનાના મૂળ પગાર જેટલી

નિયમો અનુસાર, મહત્તમ એડવાન્સ રકમ કર્મચારીના 34 મહિનાના મૂળ પગાર જેટલી હશે, પરંતુ તે 25 લાખ રૂપિયીાથી વધુ ન હોઈ શકે. વધુમાં, આ રકમ ઘર અથવા ફ્લેટની કુલ કિંમત અને કર્મચારીની ચુકવણી ક્ષમતા, જે ઓછી હોય તેના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.

કયા કર્મચારીઓ લાભ માટે પાત્ર છે?

હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સ સુવિધા કેન્દ્ર સરકારના કાયમી કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. કામચલાઉ કર્મચારીઓ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે, ચોક્કસ શરતોને આધીન. જો કે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી માટે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સરકારી સેવા પૂર્ણ કરવી ફરજિયાત છે. જે કર્મચારીઓએ પહેલાથી જ બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થામાંથી હોમ લોન લીધી છે તેઓ પણ તેમની હાલની લોનને HBAમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે. 

વ્યાજ દર 7.44 ટકા નક્કી કરવામાં આવ્યો

વધુમાં, કર્મચારીએ અગાઉ કોઈ સરકારી આવાસ અથવા સરકારી આવાસ લાભ મેળવ્યા ન હોવા જોઈએ. જો બંને જીવનસાથી સરકારી સેવામાં હોય, તો ફક્ત એક જ HBA મેળવી શકે છે. હાલમાં, HBA પર વ્યાજ દર 7.44 ટકા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. નાણા મંત્રાલય સાથે પરામર્શ કરીને દર નાણાકીય વર્ષે આ વ્યાજ દરની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.

 

