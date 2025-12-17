લિસ્ટિંગની સાથે જ આ શેરમાં 755%નો વધારો, રોકાણકારોને પહેલા જ દિવસે માલામાલ ! જાણો
IPO Listing: બુધવાર, 17 ડિસેમ્બરના રોજ લિસ્ટિંગ સમયે કંપનીના શેરમાં 755%નો ઉછાળો આવ્યો હતો. કંપનીનો IPO સામાન્ય રોકાણકાર ક્વોટા કરતા લગભગ 3000 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
IPO Listing: ચિપ નિર્માતા મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સ (MetaX Integrated Circuits) શાંઘાઈના શેરે બજારમાં પ્રવેશતા જ સનસનાટી મચાવી દીધી છે. બુધવાર, 17 ડિસેમ્બરના રોજ લિસ્ટિંગ સમયે મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સ શાંઘાઈ કંપનીના શેરમાં 755%નો ઉછાળો આવ્યો હતો.
મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સ(MetaX Integrated Circuits) એક ચીની કંપની છે. ચીની ટેકનોલોજી કંપનીઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી લિસ્ટિંગ સમયે પ્રભાવશાળી વળતર આપી રહી છે. થોડા દિવસો પહેલા જ, મૂર થ્રેડ્સ ટેક્નોલોજી કંપનીના શેરમાં લિસ્ટિંગ સમયે 400 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો હતો.
મેટાએક્સ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર IPO બન્યો
મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સે(MetaX Integrated Circuits) તેના IPOમાં $585.8 મિલિયન એકત્ર કર્યા. લિસ્ટિંગ સમયે મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સના શેરના પ્રદર્શને તેને $500 મિલિયનથી $1 બિલિયનની રેન્જમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર IPO બનાવ્યો છે. મૂર થ્રેડ્સ ટેક્નોલોજીની જેમ, મેટાએક્સ કૃત્રિમ બુદ્ધિ વિકાસકર્તાઓ માટે ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ (GPUs) બનાવે છે. હાલમાં, આ સેગમેન્ટ રોકાણકારોમાં પ્રિય છે.
રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ક્વોટા લગભગ 3,000 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો
મેટેક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સનો IPO સામાન્ય રોકાણકાર ક્વોટા કરતાં લગભગ 3,000 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સના IPOમાં મૂર થ્રેડ્સ કરતાં પણ વધુ માંગ જોવા મળી હતી. લિસ્ટિંગ પછી માત્ર આઠ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં મૂર થ્રેડ્સના શેર તેમના IPO ભાવમાં છ ગણો વધારો થયો છે.
જોરદાર લિસ્ટિંગ પછી, મેટાએક્સ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ્સનું માર્કેટ કેપ 300 બિલિયન યુઆનને વટાવી ગયું છે. IPO પર કંપનીના શેરનો ભાવ 104.66 યુઆન હતો. આ દરમિયાન, ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, મૂર થ્રેડ્સનું વર્તમાન માર્કેટ કેપ 337 બિલિયન યુઆન સુધી પહોંચી ગયું છે.
ચાઇનીઝ ચિપમેકર્સ ચાંગક્સિન મેમરી ટેક્નોલોજીસ અને યાંગત્ઝે મેમરી ટેક્નોલોજીસ કંપની પણ લિસ્ટિંગ માટે પાઇપલાઇનમાં છે. બંને કંપનીઓ 200 બિલિયન અને 300 બિલિયન યુઆન વચ્ચે મૂલ્યાંકન મેળવવાની અપેક્ષા રાખે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
