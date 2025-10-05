Prev
PPF, NSC નહીં... આ નાની બચત યોજનામાં મળી રહ્યું છે સૌથી વધુ વ્યાજ, સરકારે કરી આ જાહેરાત

Highest Interest: સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના વ્યાજ દરો અનુસાર, આ યોજના બધી નાની બચત યોજનાઓમાં સૌથી વધુ 8.2% વ્યાજ દર આપે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:41 PM IST

Highest Interest: નાની બચત યોજનાઓ રોકાણકારોને વિશ્વસનીય અને સ્થિર વળતર આપે છે, જે તેમને જોખમ ટાળનારા રોકાણકારોમાં ખાસ લોકપ્રિય બનાવે છે. જો તમે આ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો દરેક યોજના દ્વારા આપવામાં આવતા વ્યાજ દરો અને કઈ યોજના સૌથી વધુ વળતર આપે છે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.

કઈ યોજના સૌથી વધુ વ્યાજ આપે છે?

સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના વ્યાજ દરો અનુસાર, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) બધી નાની બચત યોજનાઓમાં સૌથી વધુ 8.2% વ્યાજ દર આપે છે.

અન્ય યોજનાઓના વ્યાજ દરો

  • - PPF (પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ): ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટર માટે 7.1%.
  • - NSC (રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર): ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટર માટે 7.7%.
  • સરકારે એવી પણ જાહેરાત કરી છે કે આ યોજનાઓ પરના વ્યાજ દરો 2025-26ના ત્રીજા ક્વાર્ટર માટે યથાવત રહેશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના કર લાભો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના EEE (Exempt-Exempt-Exempt) શ્રેણી હેઠળ આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણ કરેલી રકમ આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કપાતપાત્ર છે. જમા કરાયેલ રકમ, મેળવેલ વ્યાજ અને ઉપાડ પર પ્રાપ્ત થતી આવક કરમુક્ત છે.

કોણ રોકાણ કરી શકે છે?

કોઈપણ માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલી 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની બાળકીના નામે આ ખાતું ખોલી શકે છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની અન્ય સુવિધાઓ:

- લઘુત્તમ વાર્ષિક થાપણ: ₹250, મહત્તમ: ₹1.5 લાખ.

ખાતું ખોલવાના સ્થળો: પોસ્ટ ઓફિસ અને અધિકૃત જાહેર અને ખાનગી બેંકો (SBI, HDFC બેંક, ICICI બેંક, વગેરે).

  • - ઉપાડની મંજૂરી: ઉચ્ચ શિક્ષણ ખર્ચ માટે.
  • - વહેલા/અકાળે બંધ: જો છોકરી 18 વર્ષની ઉંમર પછી લગ્ન કરે છે.
  • - ખાતું ટ્રાન્સફર: ભારતભરમાં પોસ્ટ ઓફિસ અને બેંકો વચ્ચે શક્ય છે.
  • - પરિપક્વતા અવધિ: ખાતું ખોલવાની તારીખથી 21 વર્ષ.

