8મા પગાર પંચની રેસમાં આ રાજ્ય નિકળ્યું સૌથી આગળ, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે સારા સમાચાર
8th pay commission: દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આ રાજ્યએ 8મા પગાર પંચની લાગુ કરવા માટે પહેલું પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય બાદ, સરકારે પણ તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નવા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
8th pay commission: દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આસામે 8મા પગાર પંચની સ્થાપના માટે પહેલું પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય બાદ, આસામ સરકારે પણ તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નવા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી છે.
મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ આ જાહેરાત કરતા કહ્યું હતું કે આસામ 8મા પગાર પંચની સ્થાપના કરનારું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. આ નિર્ણય રાજ્યના 700,000થી વધુ સેવા આપતા કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત પેન્શનરોને સીધી અસર કરશે, જેમના પગાર, પેન્શન અને ભથ્થામાં ભવિષ્યમાં ફેરફાર જોવા મળશે.
વિગતો શું છે?
મુખ્યમંત્રીએ આયોગના અધ્યક્ષનું નામ પણ જાહેર કર્યું છે. આસામના ભૂતપૂર્વ અધિક મુખ્ય સચિવ સુભાષ દાસને આ નવા પગાર પંચના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કમિશન પગાર માળખા, પેન્શન, ભથ્થાં અને સેવા શરતોમાં ફેરફાર અંગે ભલામણો કરશે.
મહત્વની વાત એ છે કે, 8મા પગાર પંચની રચના પછી કેન્દ્ર સરકારે સંદર્ભની શરતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અને સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં લગભગ 10 મહિનાનો સમય લીધો હતો, પરંતુ આસામ સરકારે તેની જાહેરાત પછી તરત જ ચેરમેનની નિમણૂક કરીને પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે.
આસામનું આ પગલું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના દેસાઈના નેતૃત્વમાં 8મા પગાર પંચની રચના કરી દીધી છે. કેન્દ્રીય ત્રણ સભ્યોનું કમિશન 18 મહિનાની અંદર તેનો અહેવાલ પણ રજૂ કરશે.
આસામ પગાર પંચ પણ જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થતા આગામી 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. પરિણામે, એવું માનવામાં આવે છે કે રાજ્યમાં સુધારેલા પગાર અને પેન્શન 2027ના અંત સુધીમાં અથવા 2028ની શરૂઆતમાં લાગુ થઈ શકે છે, અને બાકી રકમ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી વહેંચવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
ભલામણો હજુ સુધી લાગુ કરવામાં આવી નથી
જો કે, આ ઝડપી પ્રગતિ છતાં, એવું માનવામાં આવે છે કે આસામ સરકાર કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ 8મા પગાર પંચની ભલામણોનો અમલ કરશે નહીં. 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો, અને પરંપરાગત રીતે, કેન્દ્ર સરકાર તેમને પહેલા લાગુ કરે છે, ત્યારબાદ રાજ્યો લાગુ કરે છે.
ભૂતકાળમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે પગાર પંચના અમલીકરણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. આ જ કારણ છે કે, કેટલાક રાજ્યોમાં, કર્મચારીઓ હજુ પણ 6ઠ્ઠા પગાર પંચ અનુસાર પગાર મેળવી રહ્યા છે. જ્યારે આસામનો નિર્ણય એક અગ્રણી નિર્ણય હોઈ શકે છે, કર્મચારીઓને વાસ્તવિક રાહત માટે થોડો સમય રાહ જોવી પડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે