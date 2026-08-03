/ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી શેરબજારમાં જોરદાર ઉછાળો, સેન્સેક્સ 700 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, જાણો

Stock Market Rally Reason: સપ્તાહના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસની શરૂઆત શેરબજારમાં જોરદાર ઉછાળા સાથે થઈ. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ 700થી વધુ પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે ખુલ્યો અને બીજી જ મિનિટમાં 78,800ના આંકડાને વટાવી ગયો. એ જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ પણ તેના પાછલા બંધની તુલનામાં ઝડપી વધારા સાથે ખુલ્યો, જે 24,500ને વટાવી ગયો. શેરબજારમાં આ ઉછાળો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઈરાન અંગેના મોટા નિર્ણય પછી આવ્યો.
સેન્સેક્સ-નિફ્ટી મજબૂત ખુલ્યા
શેરબજારની શરૂઆતની વાત કરીએ તો, BSE સેન્સેક્સ 78,883 પર ખુલ્યો, જે ગયા શુક્રવારના 78,094ના બંધથી 789 પોઈન્ટનો મજબૂત ઉછાળો હતો, અને પછી બીજી જ ક્ષણે 78,895 પર પહોંચ્યો. આ દરમિયાન, NSE નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ 24,572 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના 24,383ના બંધથી મજબૂત ઉછાળો હતો.
લાર્જકેપથી સ્મોલકેપ, તેજી
સેન્સેક્સ-નિફ્ટીની તેજી વચ્ચે સૌથી વધુ ઉછાળા સાથે ખુલેલા શેરો પર એક નજર કરીએ તો, BSE લાર્જકેપ શેરો બજાજ ફાઇનાન્સ શેર (3%), ઇન્ડિગો શેર (2.90%), બજાજ ફિનસર્વ શેર (2.70%) અને ITC શેર (2%) સહિત વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.
વધુમાં, મિડકેપ શ્રેણીમાં સમાવિષ્ટ અશોક લેલેન્ડ શેર (2.95%), પેટીએમ શેર (1.95%) અને સુઝલોન શેર (1.90%) વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. સ્મોલકેપ કેટેગરી પર નજર કરીએ તો, રેડિંગ્ટન શેર (4.90%), GEShip શેર (4.20%) અને રિલાયન્સ પાવર શેર (3.90%) ફાયદા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
બજારની તેજી સાથે ટ્રમ્પ કનેક્શન
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો પણ શેરબજારની તેજી સાથે નોંધપાત્ર સંબંધ છે. ટ્રમ્પે ફરીથી ઈરાન યુદ્ધના અંતનો સંકેત આપ્યો છે. એર ફોર્સ વન પર બોલતા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેહરાન સાથે વાતચીત સોમવારે બપોરે શરૂ થવાની છે, જો કે તેમણે કોઈ ડીલ પર પહોંચવા માટે કોઈ સમયમર્યાદા સ્પષ્ટ કરી નથી.
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા અંગે તણાવ હજુ પણ વણઉકેલાયેલો છે, પરંતુ વધુ જાનમાલના નુકસાનને રોકવા માટે રાજદ્વારી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો, જેના કારણે બજારમાં ઉછાળો
જ્યારે ટ્રમ્પે ઈરાન સાથેની વાતચીત અંગે આ નિવેદન આપ્યું છે, ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. લખાણ લખતી વખતે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 4.80 ટકાથી વધુ ઘટીને પ્રતિ બેરલ 83 ડોલરની નજીક ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. વધુમાં, WTI ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 5.30 ટકા ઘટીને પ્રતિ બેરલ 80 ડોલર થયા હતા. તેલના નીચા ભાવને કારણે ફુગાવાનું જોખમ ઓછું થયું છે, અને તેનાથી શેરબજારના રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર પણ અસર પડી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.