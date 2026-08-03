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ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી શેરબજારમાં જોરદાર ઉછાળો, સેન્સેક્સ 700 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, જાણો

Stock Market Rally Reason: સપ્તાહના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસની શરૂઆત ભારતીય શેરબજાર માટે મજબૂત શરૂઆત સાથે થઈ. શરૂઆતથી જ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં રોકેટ ગતિ જોવા મળી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:00 AM IST
ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી શેરબજારમાં જોરદાર ઉછાળો, સેન્સેક્સ 700 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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