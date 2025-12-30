બજારમાં ઉતરતા જ ક્રેશ થયો આ શેર, પહેલા જ દિવસે 24%નો ઘટાડો, રોકાણકારો મૂંઝવણમાં !
IPO Crash: આ કંપનીના શેર 20 ટકા ઘટીને 68.80 રૂપિયા પર આવી ગયા છે. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર વધુ 5% ઘટીને 65.40 રૂપિયા પર આવી ગયા, જે પહેલા દિવસે 24% ઘટ્યા હતા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 86 રૂપિયા હતો.
IPO Crash: મંગળવારે બજારમાં પ્રવેશતા જ સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપની(Sundrex Oil IPO)ના શેર તૂટી ગયા. મંગળવારે સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપનીના શેર બજારમાં 68.80 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા, જે 20% ઘટ્યા હતા. લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેર વધુ 5% ઘટીને રૂ. 65.40 પર આવી ગયા, જે પહેલા દિવસે 24 ટકા ઘટ્યા હતા. કંપનીના રોકાણકારોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ રૂ. 86 હતો. સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપનીના IPOનું કુલ કદ 32 કરોડ રૂપિયા સુધીનું છે.
IPO 1.53 ગણો થયો સબસ્ક્રાઇબ
સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપની(Sundrex Oil IPO)ના IPOને મજબૂત પ્રતિસાદ મળ્યો ન હતો. IPO 1.53 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણી 1.90 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NIIs) માટેનો ક્વોટા 1.01 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારોની શ્રેણી 1 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થઈ હતી. સામાન્ય રોકાણકારો સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપનીના IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 3200 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ કંપનીના IPOમાં 275200નું રોકાણ કરવું પડતું હતું.
કંપની શું કરે છે?
સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપની લિમિટેડની સ્થાપના 2010માં થઈ હતી. સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપની હાઈ-પ્રદર્શન ઔદ્યોગિક અને ઓટોમોટિવ લુબ્રિકન્ટ્સ, ગ્રીસ અને વિશેષતા ઉત્પાદનોની ઉત્પાદક અને જથ્થાબંધ વેપારી છે. કંપની ભારત અને પડોશી દેશોમાં ઉદ્યોગોને સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોમાં ઔદ્યોગિક લુબ્રિકન્ટ્સ, ઓટોમોટિવ લુબ્રિકન્ટ્સ અને વિશેષતા ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. કંપની તેના પોતાના બ્રાન્ડ હેઠળ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે અને ટોલ બ્લેન્ડિંગ અને કોન્ટ્રાક્ટ પેકેજિંગ સહિત કોન્ટ્રાક્ટ ઉત્પાદન સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે.
IPOની વિગતો
સુંડ્રેક્સ ઓઇલ કંપનીનો IPO 22 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ અરજી કરવા માટે ખુલ્યો હતો અને 24 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો. કંપનીના IPOનું કુલ કદ 32 કરોડ રૂપિયા સુધીનું હતું. મહેશ સોંથલિયા, શશાંક સોંથલિયા અને અમન સોંથલિયા કંપનીના પ્રમોટર છે. IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 100 ટકા હતો, જે હવે ઘટીને 72 ટકા થઈ ગયો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
