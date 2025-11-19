પહેલા જ દિવસે 500 રૂપિયાને પાર કરી ગયો આ શેર, ધમાકેદાર લિસ્ટિંગ બાદ રોકેટ બન્યો સ્ટોક !
Share Listing: બુધવારે NSE પર આ કંપનીની શેર 505 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 27% થી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ કંપનીના શેર 517 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. કંપનીનો IPO ભાવ 397 રૂપિયા હતો.
Share Listing: ટેનેકો ક્લીન એર ઇન્ડિયાએ શેરબજારમાં મજબૂત શરૂઆત કરી છે. બુધવારે NSE પર ટેનેકો ક્લીન એરના શેર ₹505 પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 27% થી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર BSE પર ₹498 પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 25% થી વધુ પ્રીમિયમ છે. કંપનીનો IPO ભાવ ₹397 હતો. ટેનેકો ક્લીન એરનો IPO 12 નવેમ્બરના રોજ અરજી માટે ખુલ્યો હતો અને 14 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કંપનીના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 3,600 કરોડ રૂપિયા હતું.
લિસ્ટિંગ પછી કંપનીના શેરમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો
ટેનેકો ક્લીન એર ઇન્ડિયાના શેરમાં તેના પ્રભાવશાળી લિસ્ટિંગ પછી ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. NSE પર ટેનેકો ક્લીન એરના શેર 517 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. કંપનીના શેર પણ BSE પર ઝડપથી વધીને ₹517 થયા. IPO પહેલા, કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 97.25% હતો, જે હવે ઘટીને 74.79% થઈ ગયો છે. કંપનીના IPOમાં શેરની ફાળવણી 17 નવેમ્બરના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.
IPO 61 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો
ટેનેકો ક્લીન એરનો IPO 61.79 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. રિટેલ રોકાણકાર શ્રેણી 5.37 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટેનો ક્વોટા 42.79 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) શ્રેણીમાં ટેનેકો ક્લીન એરનો IPO 174.78 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. ટેનેકો ક્લીન એર IPOમાં રિટેલ રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. એક લોટમાં 37 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ એક લોટ માટે 14,689 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડતું હતું.
કંપની શું કરે છે?
ટેનેકો ક્લીન એર 2018 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. ટેનેકો ક્લીન એર એ ટેનેકો ઇન્ક.ની પેટાકંપની છે, જે ક્લિન હવા અને ઓટોમોટિવ એપ્લિકેશનો માટે પાવરટ્રેન ઉત્પાદનો ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન કરતી અગ્રણી કંપની છે. કંપની ક્લીન એર વિભાગ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને હળવા અને વાણિજ્યિક વાહનો માટે ઉત્સર્જન નિયંત્રણ તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
