40% તૂટ્યો આ શેર, લિસ્ટિંગ સાથે જ થયો ધડામ, 121નો શેર ઘટીને 73 રૂપિયા પર આવ્યો !
IPO Crash: આ કંપનીના શેર તેના પહેલા દિવસે જ તૂટી ગયા હતા. કંપનીના શેર લગભગ 40% ઘટીને 73 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા, જો કે તે લિસ્ટ 121 રૂપિયા પર થયા હતા.
IPO Crash: SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયાના શેર તેના પહેલા દિવસે જ તૂટી ગયા હતા. SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયાના શેર 73 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા, જે લગભગ 40 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 121 રૂપિયા હતો. SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયાનો IPO 25 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ અરજી માટે ખુલ્યો અને 27 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કંપનીના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 34.09 કરોડ રૂપિયા હતું.
લિસ્ટિંગ પછી શેરમાં રિકવરી
નબળી લિસ્ટિંગ પછી, SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયાના શેરમાં થોડી રિકવરી જોવા મળી છે. SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયાના શેર 76.65 રૂપિયા પર 5%ની અપરની સર્કિટ પર પહોંચી ગયા છે. ઇશુ મુંજાલ, સુરભી મુંજાલ અને જય ગોપાલ મુંજાલ કંપનીના પ્રમોટર્સ છે. IPO પહેલા, પ્રમોટરો કંપનીમાં 100% હિસ્સો ધરાવતા હતા. મંગળવારે SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયાનું માર્કેટ કેપ 66 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું.
કંપનીનો IPO 1.62 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો
SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયા IPO 1.62 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને 2.54 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 0.62 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. લાયક સંસ્થાકીય ખરીદનાર શ્રેણીને 5.33 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો.
સામાન્ય રોકાણકારોને SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયા IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે બિડ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેમાં 2,000 શેરનો સમાવેશ થતો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ બે લોટ માટે રૂ. 2,42,000 નું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.
કંપની શું કરે છે?
SSMD એગ્રોટેક ઇન્ડિયા હાઈ ગુણવત્તાવાળા કૃષિ-ખાદ્ય ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન, વેપાર અને રિપેકેજિંગમાં રોકાયેલ છે. કંપની ચાર બ્રાન્ડ હેઠળ કાર્ય કરે છે: મનોહર એગ્રો, સુપર SS, દિલ્હી સ્પેશિયલ અને શ્રી ધનલક્ષ્મી. કંપનીના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં પફ્ડ રાઇસ, બેસન, ચણાની દાળ, ઇડલી રવો અને ચોખાનો પાવડર જેવા ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે.
