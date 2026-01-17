Prev
85થી તૂટીને 2 રૂપિયા પર આવ્યો હતો આ શેર, હવે લાગી અપર સર્કિટ, હેડલાઈનમાં આવી ગઈ કંપની

Business News: હાલમાં જ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણીને જાહેર કરાયેલી કારણદર્શક નોટિસમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં આ કંપનીના બેંક ખાતાને છેતરપિંડી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
 

Business News: અનિલ અંબાણી ઘણી કંપનીઓના માલિક છે, જેના શેરથી રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. આવો જ એક સ્ટોક રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ છે. ગયા શુક્રવારે, કંપનીના શેરનો ભાવ 5% ની ઉપરની સર્કિટમાં ગયો હતો, જે તેના અગાઉના બંધ 2.75 રૂપિયાથી 2.88 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. જૂન 2025માં, શેર 7.84 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો, જે તેની 52-સપ્તાહની ઊંચી સપાટી દર્શાવે છે. જોકે, શેરનો સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર 85 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યો છે.

કંપની સમાચારમાં

રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી મીડિયા હેડલાઇન્સમાં છે. હકીકતમાં, તાજેતરમાં, દિલ્હી હાઈકોર્ટે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અંબાણીને જારી કરાયેલ કારણદર્શક નોટિસમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સના બેંક ખાતાને છેતરપિંડી જાહેર કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે અરજી પર નોટિસ જાહેર કરી અને 27 ફેબ્રુઆરી માટે તારીખ નક્કી કરી.

CBIએ કંપની સામે કેસ નોંધ્યો

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ જય અનમોલ અંબાણી અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ સામે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (અગાઉ આંધ્ર બેંક) સાથે કથિત છેતરપિંડી બદલ કેસ નોંધ્યો છે. આ છેતરપિંડીના પરિણામે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકને આશરે ₹228 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. 

CBIએ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ, જય અનમોલ અંબાણી અને કંપનીના ડિરેક્ટર રવિન્દ્ર શરદ સુધાકર સામે બેંકની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરી. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે કંપનીએ વ્યવસાયિક હેતુ માટે મુંબઈમાં બેંકની SCF શાખામાંથી ₹450 કરોડની લોન લીધી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કંપની હપ્તાઓ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને તેથી, 30 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ ખાતાને NPA જાહેર કરવામાં આવ્યું.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

