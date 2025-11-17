Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

75 રૂપિયાથી તૂટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો આ શેર, હવે સતત લાગી રહી છે અપર સર્કિટ !

Upper Circuit: આ શેર 99 ટકાથી વધુ ઘટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો. ડિસેમ્બર 2024માં, શેરનો ભાવ 69 પૈસા હતો, જે તેની 52 અઠવાડિયાની ઊંચી સપાટી હતી. ઓક્ટોબર 2025માં, શેરનો ભાવ 38 પૈસા હતો, જે તેની 52 અઠવાડિયાની નીચી સપાટી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:12 PM IST

Trending Photos

75 રૂપિયાથી તૂટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો આ શેર, હવે સતત લાગી રહી છે અપર સર્કિટ !

Upper Circuit: શેરબજારમાં ભારે ઉછાળા વચ્ચે, સોમવારે કેટલાક પેની સ્ટોક્સમાં અપર સર્કિટ લાગી હતી. આવો જ એક પેની સ્ટોક રિટેલ સેક્ટરની કંપની ફ્યુચર કન્ઝ્યુમર લિમિટેડ(Future consumer)નો હતો. છેલ્લા દિવસોની સરખામણીમાં, આ સ્ટોક 5 ટકા અપર સર્કિટ લગાવીને 46 પૈસા પર પહોંચ્યો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ સ્ટોક સતત વધી રહ્યો છે, કંપનીની બોર્ડ મીટિંગ પછી આ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

એક સમયે, આ સ્ટોકનો ભાવ 75 રૂપિયા હતો, પરંતુ કંપનીની અંદરના સંજોગોને કારણે ક્રેશ થયો. આ સ્ટોક 99 ટકાથી વધુ ઘટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો. ડિસેમ્બર 2024માં, શેરનો ભાવ 69 પૈસા હતો. આ સ્ટોકનું 52 અઠવાડિયાનો હાઈ લેવલ છે. ઓક્ટોબર 2025માં, શેર 38 પૈસા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ શેરનો 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું અપડેટ છે?

ફ્યુચર કન્ઝ્યુમર લિમિટેડે સ્ટોક એક્સચેન્જોને જાણ કરી છે કે કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર, બિરેન્દ્ર કુમાર અગ્રવાલે 11 નવેમ્બર, 2025થી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે ઓડિટ કમિટી, નોમિનેશન અને રેમ્યુનરેશન કમિટી, સ્ટેકહોલ્ડર્સ રિલેશનશિપ એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર કમિટી અને કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કમિટીના ચેરમેન તરીકે પણ રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમના રાજીનામા પત્રમાં, અગ્રવાલે અસાધારણ વ્યક્તિગત સંજોગોને તેમના રાજીનામાનું કારણ ગણાવ્યું છે. 

અન્ય એક ફાઇલિંગમાં, ફ્યુચર કન્ઝ્યુમરએ સ્ટોક એક્સચેન્જોને જાણ કરી છે કે NCLT મુંબઈ બેન્ચમાં કંપની વિરુદ્ધ રિસર્જન્ટ ઈન્ડિયા સ્પેશિયલ સિચ્યુએશન્સ ફંડ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી કંપનીની અરજી 12 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અરજદારના વકીલ દ્વારા મુલતવી રાખવાની માંગણી કર્યા પછી આ કેસની સુનાવણી થઈ ન હતી. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી હવે 10 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાશે.

ત્રિમાસિક પરિણામો કેવા રહ્યા?

સપ્ટેમ્બર 2025માં પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં ફ્યુચર કન્ઝ્યુમરનો ચોખ્ખો નફો 76.76 કરોડ રૂપિયા હતો, જ્યારે સપ્ટેમ્બર 2024માં પૂરા થયેલા અગાઉના ક્વાર્ટરમાં 11.67 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. સપ્ટેમ્બર 2025માં પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં વેચાણ 116.67% વધીને 0.13 કરોડ રૂપિયા થયું, જે સપ્ટેમ્બર 2024માં પૂરા થયેલા અગાઉના ક્વાર્ટરમાં 0.06 કરોડ રૂપિયા હતું.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Future consumer share priceFuture consumer shareshare marketFuture consumer share declineGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news