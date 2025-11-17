75 રૂપિયાથી તૂટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો આ શેર, હવે સતત લાગી રહી છે અપર સર્કિટ !
Upper Circuit: આ શેર 99 ટકાથી વધુ ઘટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો. ડિસેમ્બર 2024માં, શેરનો ભાવ 69 પૈસા હતો, જે તેની 52 અઠવાડિયાની ઊંચી સપાટી હતી. ઓક્ટોબર 2025માં, શેરનો ભાવ 38 પૈસા હતો, જે તેની 52 અઠવાડિયાની નીચી સપાટી હતી.
Upper Circuit: શેરબજારમાં ભારે ઉછાળા વચ્ચે, સોમવારે કેટલાક પેની સ્ટોક્સમાં અપર સર્કિટ લાગી હતી. આવો જ એક પેની સ્ટોક રિટેલ સેક્ટરની કંપની ફ્યુચર કન્ઝ્યુમર લિમિટેડ(Future consumer)નો હતો. છેલ્લા દિવસોની સરખામણીમાં, આ સ્ટોક 5 ટકા અપર સર્કિટ લગાવીને 46 પૈસા પર પહોંચ્યો. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ સ્ટોક સતત વધી રહ્યો છે, કંપનીની બોર્ડ મીટિંગ પછી આ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
એક સમયે, આ સ્ટોકનો ભાવ 75 રૂપિયા હતો, પરંતુ કંપનીની અંદરના સંજોગોને કારણે ક્રેશ થયો. આ સ્ટોક 99 ટકાથી વધુ ઘટીને 1 રૂપિયાની નીચે આવી ગયો. ડિસેમ્બર 2024માં, શેરનો ભાવ 69 પૈસા હતો. આ સ્ટોકનું 52 અઠવાડિયાનો હાઈ લેવલ છે. ઓક્ટોબર 2025માં, શેર 38 પૈસા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ શેરનો 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ છે.
શું અપડેટ છે?
ફ્યુચર કન્ઝ્યુમર લિમિટેડે સ્ટોક એક્સચેન્જોને જાણ કરી છે કે કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર, બિરેન્દ્ર કુમાર અગ્રવાલે 11 નવેમ્બર, 2025થી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે ઓડિટ કમિટી, નોમિનેશન અને રેમ્યુનરેશન કમિટી, સ્ટેકહોલ્ડર્સ રિલેશનશિપ એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર કમિટી અને કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કમિટીના ચેરમેન તરીકે પણ રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમના રાજીનામા પત્રમાં, અગ્રવાલે અસાધારણ વ્યક્તિગત સંજોગોને તેમના રાજીનામાનું કારણ ગણાવ્યું છે.
અન્ય એક ફાઇલિંગમાં, ફ્યુચર કન્ઝ્યુમરએ સ્ટોક એક્સચેન્જોને જાણ કરી છે કે NCLT મુંબઈ બેન્ચમાં કંપની વિરુદ્ધ રિસર્જન્ટ ઈન્ડિયા સ્પેશિયલ સિચ્યુએશન્સ ફંડ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી કંપનીની અરજી 12 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અરજદારના વકીલ દ્વારા મુલતવી રાખવાની માંગણી કર્યા પછી આ કેસની સુનાવણી થઈ ન હતી. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી હવે 10 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાશે.
ત્રિમાસિક પરિણામો કેવા રહ્યા?
સપ્ટેમ્બર 2025માં પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં ફ્યુચર કન્ઝ્યુમરનો ચોખ્ખો નફો 76.76 કરોડ રૂપિયા હતો, જ્યારે સપ્ટેમ્બર 2024માં પૂરા થયેલા અગાઉના ક્વાર્ટરમાં 11.67 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. સપ્ટેમ્બર 2025માં પૂરા થયેલા ક્વાર્ટરમાં વેચાણ 116.67% વધીને 0.13 કરોડ રૂપિયા થયું, જે સપ્ટેમ્બર 2024માં પૂરા થયેલા અગાઉના ક્વાર્ટરમાં 0.06 કરોડ રૂપિયા હતું.
