પૈસા છાપવાનું મશીન બન્યો આ શેર, સતત 96 દિવસથી લાગી રહી છે અપર સર્કિટ, 196 પર પહોંચ્યો ભાવ

Upper Circuit: કંપનીના શેરમાં આજે પણ અપર સર્કિટ લાગી હતી. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ એક દિવસીય તેજી નથી, તેના બદલે, આ કંપનીના શેરમાં સતત 96 ટ્રેડિંગ દિવસોથી અપર સર્કિટ લાગી રહી છે, જે ભારતીય બજારમાં એક દુર્લભ અને રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:42 PM IST

Upper Circuit: જો કોઈ સ્મોલ-કેપ કંપનીએ હાલમાં ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે, તો તે કોલેબ પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડ છે. મંગળવારે, કંપનીના શેર ફરી એકવાર 2%ની અપર સર્કિટ પર પહોંચ્યા હતા, જેના કારણે તેનો ભાવ BSE પર પ્રતિ શેર 196.70 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. આ તેની 52-સપ્તાહની ઊંચી સપાટી છે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ એક દિવસીય તેજી નથી, તેના બદલે, કોલેબ પ્લેટફોર્મ્સના શેર સતત 96 ટ્રેડિંગ સત્રોથી અપર સર્કિટ લાગી રહી છે, જે ભારતીય બજારમાં એક દુર્લભ અને રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન છે.

સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પ્રવેશ

કંપનીએ તાજેતરમાં સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને OSAT (આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી અને ટેસ્ટિંગ) ક્ષેત્રમાં પ્રવેશની જાહેરાત કરી છે. આ હેતુ માટે, કંપનીએ કોલાબ સેમિકન્ડક્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની નવી સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીની રચના કરી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પગલું તેના પહેલાથી જ વ્યાપક ટેકનોલોજી પોર્ટફોલિયોને વધુ મજબૂત બનાવશે, જેમાં પહેલાથી જ કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI), બ્લોકચેન, ઇ-સ્પોર્ટ્સ, ફિનટેક અને ડ્રોન ટેકનોલોજી જેવા ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

કંપનીએ શું કહ્યું

24 ઓક્ટોબરના રોજ એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, કોલાબ પ્લેટફોર્મ્સનો સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન અને OSAT સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ ભવિષ્યના ડિજિટલ અર્થતંત્રોને આકાર આપતા વ્યૂહાત્મક અને ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોમાં સક્રિયપણે ભાગ લેવાના તેના વ્યાપક મિશન સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે. 

આ પગલું ભારતની ટેકનોલોજીકલ સ્વ-નિર્ભરતાને સશક્ત બનાવશે અને આગામી દાયકાઓમાં બહુ-પક્ષીય વૃદ્ધિ માટે સંભાવનાઓને અનલૉક કરશે. કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પુનીત સિંહે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું ફક્ત લાંબા ગાળાના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ કંપનીના મૂલ્યાંકન અને બજાર સ્થિતિને પણ મજબૂત બનાવશે.

ટેકનોલોજી વિસ્તરણમાં સતત રોકાણ

સેમિકન્ડક્ટર્સ પહેલાં, કંપનીએ તાજેતરમાં કોલાબ ઇન્ટેલિજન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સ્થાપના કરી હતી, જે કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરશે. આ પગલું કોલાબ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા મલ્ટી-સેક્ટર ટેકનોલોજી પાવરહાઉસ બનવા તરફ ઝડપી પ્રગતિ દર્શાવે છે.

રોકાણકારો માટે સોનાની ખાણ

કોલાબ પ્લેટફોર્મ્સના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. આ શેરમાં 1 મહિનામાં 51%, 3 મહિનામાં 240% અને 6 મહિનામાં 180%નો વધારો થયો છે. વધુમાં, વર્ષની શરૂઆતથી (YTD) શેરમાં 1,174% વળતર મળ્યું છે. એક વર્ષમાં તેમાં 2,767%નો જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, તેણે આશ્ચર્યજનક રીતે 19,570% વળતર આપ્યું છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

