Prev
Next
રોકાણકારો માલામાલ ! બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવી રહ્યો છે આ શેર, 1 મહિનામાં 47%થી વધુ વધ્યો શેરનો ભાવ, 425% ડિવિડન્ડની પણ જાહેરાત

Stock Split: મલ્ટિ-બેગર કંપની સ્ટોક સ્પ્લિટનું આયોજન કરી રહી છે. કંપનીએ 1:2 રેશિયોમાં સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 425%ના અંતિમ ડિવિડન્ડની પણ ભલામણ કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:16 PM IST
  • મલ્ટિ-બેગર એર કોમ્પ્રેસર ઉત્પાદક કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે.
  • કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીએ સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે.
  • કંપની 1:2 રેશિયોમાં સ્ટોક સ્પ્લિટ કરશે.

Trending Photos

Stock Split: મલ્ટિ-બેગર એર કોમ્પ્રેસર ઉત્પાદક કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક(Kirloskar Pneumatic Share Price) કંપનીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીએ સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે. કંપની 1:2 રેશિયોમાં સ્ટોક સ્પ્લિટ કરશે. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીએ તેના શેરધારકોને પ્રતિ શેર 8.50 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડની પણ જાહેરાત કરી છે. મંગળવારે BSE પર કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીના શેર 1524.50 રૂપિયા પર બંધ થયા, જે 5 ટકાથી વધુ વધીને 1562.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા, જે 52-સપ્તાહની નવી ઊંચી સપાટી છે.

કંપનીના શેર બે ભાગમાં વિભાજિત થશે

Add Zee News as a Preferred Source

કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીએ એક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે તેના ડિરેક્ટર બોર્ડે 1:2 રેશિયોમાં સ્ટોક સ્પ્લિટને મંજૂરી આપી છે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપની 2 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા તેના શેરને 1 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા બે શેરમાં વિભાજીત કરશે. 

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે બોર્ડે સ્ટોકની તરલતા સુધારવા અને નાના રોકાણકારો માટે તેને વધુ સુલભ બનાવવા માટે સ્ટોક વિભાજનને મંજૂરી આપી છે. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીએ હજુ સુધી શેર વિભાજન માટે રેકોર્ડ તારીખ જાહેર કરી નથી.

425% ડિવિડન્ડની જાહેરાત

કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીના બોર્ડે નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે પ્રતિ શેર 425 ટકા અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપની પ્રતિ શેર 8.50 રૂપિયાનું અંતિમ ડિવિડન્ડ ચૂકવશે. જો આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિવિડન્ડ મંજૂર કરવામાં આવે છે, તો તે 21 જુલાઈ, 2026ના રોજ અથવા તે પછી શેરધારકોને ચૂકવવામાં આવશે. કંપનીએ હજુ સુધી તેના ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે રેકોર્ડ તારીખ જાહેર કરી નથી.

એક મહિનામાં શેર 47%થી વધુ વધ્યા

ગયા મહિનામાં કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીના શેર 47 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. 30 માર્ચ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ₹1036.45 પર હતા. 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ₹1524.50 પર પહોંચી ગયા. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીના શેરમાં 391% નો વધારો થયો છે. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીના શેરનો 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ ભાવ 1562.50 છે, જ્યારે 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ ₹955 છે.

કંપનીએ ₹143.8 કરોડનો નફો મેળવ્યો

કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક કંપનીનો સંયુક્ત નફો ચોથા ક્વાર્ટરમાં વાર્ષિક ધોરણે 79% વધ્યો છે. ચોથા ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો સંયુક્ત ચોખ્ખો નફો ₹143.8 કરોડ હતો, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં ₹80.3 કરોડ હતો. કામગીરીમાંથી આવક 20%થી વધુ વધીને ₹711.8 કરોડ થઈ છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Kirloskar Pneumatic Company Stock SplitKirloskar Pneumatic Company Share PerformanceKirloskar Pneumatic Company Share PriceGujarati NewsBusiness NewsStock Dividendshare priceDividend

Trending news