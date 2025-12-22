Prev
આ શેરમાં સતત લાગી રહી છે અપર સર્કિટ, 4 દિવસમાં 74% વધ્યો, ભાવ છે ફક્ત 19 રૂપિયા

Upper Circuit: આ સતત ચોથું સત્ર છે જેમાં શેર અપર સર્કિટમાં ગયો છે. અગાઉ, 17 અને 18 ડિસેમ્બરે, શેર 20 ટકા સર્કિટ પર પહોંચ્યો હતો, ત્યારબાદ એક્સચેન્જે સર્કિટ મર્યાદા ઘટાડીને 10% કરી હતી. આમ છતાં, શેરનો વેગ અણનમ રહ્યો, ફક્ત ચાર ટ્રેડિંગ સત્રોમાં લગભગ 74% વધ્યો છે.
 

Dec 22, 2025, 03:17 PM IST

આ શેરમાં સતત લાગી રહી છે અપર સર્કિટ, 4 દિવસમાં 74% વધ્યો, ભાવ છે ફક્ત 19 રૂપિયા

Upper Circuit: NBFC સ્ટોક TCI ફાઇનાન્સ(TCI Finance) હાલમાં શેરબજારમાં ચર્ચાનો વિષય છે. સોમવાર, 22 ડિસેમ્બરના રોજ, શેર 10 ટકાની અપર સર્કિટથી બંધ થયો હતો, જે 19.50 રૂપિયા પર પહોંચ્યો. આ સતત ચોથું સત્ર છે જેમાં શેર અપર સર્કિટમાં ગયો છે. અગાઉ, 17 અને 18 ડિસેમ્બરના રોજ, શેર 20 ટકાની સર્કિટ પર પહોંચ્યો હતો, ત્યારબાદ એક્સચેન્જે સર્કિટ મર્યાદા ઘટાડીને 10% કરી હતી. આમ છતાં, શેરનો વેગ અવિરત રહ્યો, ફક્ત ચાર ટ્રેડિંગ સત્રોમાં લગભગ 74% વધ્યો.

શેર 74% વધ્યો

આ તીવ્ર તેજીથી ડિસેમ્બરમાં અત્યાર સુધીમાં શેરમાં લગભગ 75% વધારો જોવા મળ્યો છે. જો આ ગતિ મહિનાના અંત સુધી ચાલુ રહે, તો તે જૂન 2024 પછીનો સૌથી મોટો માસિક વધારો હશે, જ્યારે શેર લગભગ 120% વધ્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ ઉછાળા પાછળ કોઈ મોટી મૂળભૂત જાહેરાત કે સમાચાર આવ્યા નથી. 

બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે આ તેજી મુખ્યત્વે ટેકનિકલ પરિબળો અને શોર્ટ-કવરિંગ દ્વારા પ્રેરિત છે, જે તેને ડિસેમ્બરના ટોચના પ્રદર્શન કરનારા શેરોમાંનો એક બનાવે છે.

કંપનીએ સ્પષ્ટતા માંગી

શેરમાં અસામાન્ય તેજી બાદ, સ્ટોક એક્સચેન્જોએ પણ કંપની પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગી. જવાબમાં, TCI ફાઇનાન્સે 20 ડિસેમ્બરે જણાવ્યું હતું કે કંપની પાસે કોઈ પણ સામગ્રી અથવા ભાવ-સંવેદનશીલ અપડેટ્સ નથી, જે એક્સચેન્જોને જાહેર કરવાની જરૂર હોય. 

કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે SEBI LODR નિયમોનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરે છે અને રોકાણકારોને અસર કરી શકે તેવી કોઈપણ માહિતી સમયસર શેર કરવામાં આવે છે. TCI Finance કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવવામાં આવી નથી.

શેરની સ્થિતિ

ડિસેમ્બરમાં આ તેજીએ શેરના દૃષ્ટિકોણને બદલી નાખ્યો છે. જ્યારે વર્ષની શરૂઆતથી સ્ટોક અગાઉ લાલ રંગમાં હતો, ત્યારે હવે તે વર્ષ-થી-તારીખના આધારે લગભગ 5% વધ્યો છે. વધુમાં, તેણે છેલ્લા 12 મહિનામાં માત્ર ચાર દિવસમાં તેના નુકસાન ભરી દીધુ છે, જે તેને 2025 માટે એક મોટી ટર્નઅરાઉન્ડ સ્ટોરી બનાવે છે. 

TCI ફાઇનાન્સ એક RBI-રજિસ્ટર્ડ NBFC છે જે સિક્યોરિટીઝ અને કોમર્શિયલ વાહન ફાઇનાન્સિંગ સામે લોનમાં જોડાય છે. જ્યારે તેજી પ્રભાવશાળી છે, ત્યારે રોકાણકારો માટે સાવધાન રહેવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

