લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારો થશે માલામાલ ! 395ના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો શેર, 54 ગણો થયો સબસ્ક્રાઇબ

Share Listing: કંપનીના ઉત્પાદનો ભારત અને વિદેશમાં B2C અને B2B ગ્રાહકોને વેચવામાં આવે છે. કંપની વોશિંગ મશીન, રેફ્રિજરેટર, LED ટીવી પેનલ, ઇન્વર્ટર એર કંડિશનર અને માઇક્રોવેવ્સ સહિત ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:06 PM IST

Share Listing: સંસ્થાકીય ખરીદદારોની મજબૂત ભાગીદારીને કારણે, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) ને રોકાણ કરવાના અંતિમ દિવસે 54.02 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. NSEના ડેટા અનુસાર, 11,607 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના IPO ને 385,33,26,672 શેર માટે બોલી મળી હતી, જ્યારે ઓફર પર 713,34,320 શેર હતા. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાના શેર 14 ઓક્ટોબરના રોજ લિસ્ટ થશે. આજે શરૂઆતમાં, 12 ઓક્ટોબરના રોજ, ગ્રે માર્કેટમાં તેના શેર 395 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યા હતા.

કયા સેગમેન્ટમાંથી કેટલું સબ્સ્ક્રિપ્શન?

ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 166.51 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોનો ક્વોટા 22.44 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. રિટેલ વ્યક્તિગત રોકાણકારો (RIIs) શ્રેણીને 3.54 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. 

બીજી દક્ષિણ કોરિયન કંપની

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડે સોમવારે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 3,475 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 1,080 રૂપિયા થી 1,140 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે, જેનાથી કંપનીને આશરે 77,400 કરોડ રૂપિયાનું હાઈ મૂલ્યાંકન મળ્યું છે. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં હ્યુન્ડાઇ મોટર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડના લિસ્ટિંગ પછી, ભારતીય શેરબજારમાં પ્રવેશ કરનારી આ બીજી દક્ષિણ કોરિયન કંપની છે.

IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ

આ IPO સંપૂર્ણપણે દક્ષિણ કોરિયન પેરેન્ટ કંપની દ્વારા 101.8 મિલિયન શેર માટે ઓફર ફોર સેલ (OFS) છે, જે લગભગ 15 ટકાના હિસ્સાની સમકક્ષ છે. કારણ કે આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ (OFS) છે, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાને IPOમાંથી કોઈ આવક પ્રાપ્ત થશે નહીં. એકત્ર કરાયેલ ભંડોળ દક્ષિણ કોરિયન પેરેન્ટ કંપનીને જશે.

કંપનીનો વ્યવસાય

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા હોમ એપ્લાયન્સિસ અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રમાં અગ્રણી કંપની છે. કંપનીના ઉત્પાદનો ભારત અને વિદેશમાં B2C અને B2B ગ્રાહકો બંનેને વેચવામાં આવે છે. તે તેના તમામ ઉત્પાદનો માટે ઇન્સ્ટોલેશન, રિપેર અને સારવારની સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. કંપની વોશિંગ મશીન, રેફ્રિજરેટર, LED ટીવી પેનલ, ઇન્વર્ટર એર કંડિશનર અને માઇક્રોવેવ સહિત ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે. તેની ઉત્પાદન સુવિધાઓ નોઇડા અને પુણે, મહારાષ્ટ્રમાં સ્થિત છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

