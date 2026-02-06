Prev
એક જ દિવસમાં ₹15,000 વધ્યો આ શેર, કંપનીએ થયો ડબલ નફો, ડિવિડન્ડની પણ કરી જાહેરાત

Single Day Price Hike: કંપનીના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામો અપેક્ષા કરતા સારા રહ્યા, જેની સીધી અસર શેરબજાર પર પડી. મજબૂત ઓપરેટિંગ કામગીરી અને વધતી કમાણીએ રોકાણકારોના વિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:36 PM IST

એક જ દિવસમાં ₹15,000 વધ્યો આ શેર, કંપનીએ થયો ડબલ નફો, ડિવિડન્ડની પણ કરી જાહેરાત

Single Day Price Hike: દેશની અગ્રણી ટાયર ઉત્પાદક કંપની MRF લિમિટેડના શેર શુક્રવારે ઉછાળાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ટ્રેડિંગ દરમિયાન શેર 10 ટકા અથવા લગભગ 15,000 રૂપિયા વધ્યા અને 149,000 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે હાઈ સપાટીએ પહોંચ્યા. 

શેરમાં આ ઉછાળો કંપનીના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના સારા પરિણામો અને ડિવિડન્ડની જાહેરાતને કારણે છે. કંપનીના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામો અપેક્ષા કરતા સારા હતા, જેની સીધી અસર શેરબજાર પર પડી. મજબૂત ઓપરેટિંગ કામગીરી અને વધતી કમાણીએ રોકાણકારોના વિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે.

68% વધ્યો EBITDA

કંપનીની કમાણી અંગે, ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં EBITDAમાં યર ટુ યર 68 ટકાનો મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો. EBITDA, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં 834 કરોડ રૂપિયા હતું, તે હવે વધીને 1,399 કરોડ રૂપિયા થયું છે. કંપનીનું ઓપરેટિંગ માર્જિન પણ આશરે 450 બેસિસ પોઈન્ટ વધીને 17.4 ટકા થયું છે, જે ગયા વર્ષે 11.9 ટકા હતું. કંપનીની કુલ આવક 8,050.4 કરોડ રૂપિયા હતી, જે ગયા વર્ષના 7,000 કરોડ રૂપિયાથી 15 ટકા વધુ છે.

કંપનીનો નફો થયો લગભગ બમણો

MRFએ પણ નફામાં નોંધપાત્ર ઉછાળો નોંધાવ્યો છે. તેનો ચોખ્ખો નફો બમણાથી વધુ વધીને 691.8 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં 316 કરોડ રૂપિયા હતો. નોંધનીય છે કે, આ વધારો એવા સમયે થયો છે, જ્યારે કંપનીએ નવા શ્રમ સંહિતાને કારણે 77.2 કરોડ રૂપિયાના એક વખતના ખર્ચનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમ છતાં, આટલી મજબૂત નફામાં વૃદ્ધિ કંપનીની મજબૂત વ્યવસાયિક સ્થિતિ દર્શાવે છે.

ડિવિડન્ડ જાહેરાત

પરિણામોની સાથે, કંપનીએ રોકાણકારો માટે ખુશીની જાહેરાત પણ કરી છે. MRFના બોર્ડે પ્રતિ શેર 3 રૂપિયાના બીજા વચગાળાના ડિવિડન્ડને મંજૂરી આપી છે. આ ડિવિડન્ડ માટેની રેકોર્ડ તારીખ 13 ફેબ્રુઆરી (શુક્રવાર) નક્કી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 12 મહિનામાં શેરમાં આશરે 26 ટકાનો વધારો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે બજારને કંપનીની વૃદ્ધિની વાર્તામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

 

