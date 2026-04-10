ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessખરાબ હાલતમાં હતો આ શેર, 21 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો ભાવ, હવે 85%થી વધુની તોફાની તેજી

ખરાબ હાલતમાં હતો આ શેર, 21 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો ભાવ, હવે 85%થી વધુની તોફાની તેજી

Share Hike: 2 માર્ચ, 2026 ના રોજ કંપનીના શેર 21.21 રૂપિયાની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયા હતા. આ નીચા ભાવથી, શેર 85 ટકાથી વધુ વધી ગયા છે. શેર માર્કેટમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધારો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે ગઈકાલે એટલે કે 09 એપ્રિલના રોજ માર્કેટમાં મોટો કડાકો થયો હતો, જ્યારે આજે એટલે કે 10 એપ્રિલના રોજ માર્કેટમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:22 PM IST
  • 2 માર્ચ, 2026 ના રોજ કંપનીના શેર 21.21 રૂપિયાની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયા હતા.
  • આ નીચા ભાવથી, શેર 85 ટકાથી વધુ વધી ગયા છે.
  • શેર માર્કેટમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધારો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે

Trending Photos

ખરાબ હાલતમાં હતો આ શેર, 21 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો ભાવ, હવે 85%થી વધુની તોફાની તેજી

Share Hike: ભયંકર કટોકટીના સમયગાળા પછી, ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર હાલમાં બજારમાં મોજા બનાવી રહ્યા છે. શુક્રવારે BSE પર ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર 8 ટકાથી વધુ વધીને 39.50 પર પહોંચ્યા, જે ઇન્ટ્રાડે 20% થી વધુ વધ્યા. આ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકના શેર પાંચ દિવસમાં 31% થી વધુ વધ્યા છે. 30 માર્ચથી, કંપનીના શેર 73 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. તેના 52-અઠવાડિયાના લોઅર લેવલથી, ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર 85 ટકાથી વધુ વધ્યા છે.

કંપનીના શેર 85% થી વધુ ઘટ્યા

ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર તેમના હાઈ લેવલથી 85 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. 20 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ બીએસઈ પર કંપનીના શેર 157.53 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. 2 માર્ચ, 2026ના રોજ ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર ઘટીને 21.21 રૂપિયા થયા હતા. જોકે, 21.21 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યા પછી, કંપનીના શેરમાં જોરદાર વાપસી થઈ છે. આ સ્તરથી, ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર 85% થી વધુ વધીને ₹39.50 પર પહોંચ્યા છે. શુક્રવાર, 10 એપ્રિલના રોજ ઓલા ઇલેક્ટ્રિકનું માર્કેટ કેપ પણ ₹17200 કરોડને વટાવી ગયું. ગયા મહિનામાં ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેરમાં 65% થી વધુનો વધારો થયો છે.

કંપનીએ કરી એક મોટી જાહેરાત

ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે તાજેતરમાં તેના ઇન-હાઉસ ડેવલપ્ડ લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ (LFP) સેલની જાહેરાત કરી હતી. ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના સ્થાપક ભાવેશ અગ્રવાલે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જાહેરાત કરી હતી કે તેમનો ઇન-હાઉસ ડેવલપ્ડ લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ (LFP) સેલ તૈયાર છે. અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, આ અમારો 46100 ફોર્મેટ સેલ છે, જે અમારા વર્તમાન NMC સેલ કરતા મોટો છે. તે આગામી ક્વાર્ટરથી અમારા ઉત્પાદનોમાં ઉપલબ્ધ થશે.

માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં દરરોજ 1,000 યુનિટથી વધુ ઓર્ડર મળ્યા

ઓલા ઇલેક્ટ્રિકનો વ્યવસાય માર્ચમાં મજબૂત રહ્યો છે. માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં દૈનિક ઓર્ડર 1,000 યુનિટથી વધુ થયા હતા. કંપનીના રજિસ્ટ્રેશન માસિક ધોરણે 150 ટકા વધીને 10,117 યુનિટ થયા હતા, જે ફેબ્રુઆરીમાં 3,973 યુનિટ હતા. ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે તેના બજાર હિસ્સામાં V-આકારની માસિક રિકવરી નોંધાવી છે.

IPOમાં ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેરનો ભાવ ₹76 હતો

IPOમાં ઓલા ઇલેક્ટ્રિકનો શેર ભાવ ₹76 હતો. ઓલા ઇલેક્ટ્રિક IPO 2 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્યો હતો અને 6 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. કંપનીના IPOનું કુલ કદ ₹6,146 કરોડ હતું. ઓલા ઇલેક્ટ્રિકનો IPO 4.45 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના IPOમાં સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીએ 4.05 ગણો હિસ્સો ખરીદ્યો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

