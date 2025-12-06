લિસ્ટિંગની સાથે જ 200 રૂપિયાને પાર કરશે આ શેર, GMP કરે છે ઈસારો, IPO પર આવી છે ભરી ભરીને અરજી !
IPO listing: આ IPO જોરદાર વધારા સાથે લિસ્ટ થવાની સંભાવના છે. આ IPOનો ભાવ 130 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 75 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
Trending Photos
IPO listing: કંપનીના શેર સોમવાર, 8 ડિસેમ્બરના રોજ લિસ્ટ થવાના છે. કંપનીના શેરનો વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) મજબૂત લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. વર્તમાન GMPના આધારે, રેવેલકેરના શેર પ્રથમ દિવસે 200 રૂપિયાને વટાવી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે રોકાણકારો લિસ્ટિંગ પર નોંધપાત્ર લાભ જોઈ શકે છે.
રેવેલકેર (Ravelcare IPO)ના શેર હાલમાં 57 ટકાથી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીનો IPO 1 ડિસેમ્બરના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 3 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. રેવેલકેરનો IPO 437 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
205 પર થઈ શકે લિસ્ટ
રેવેલકેરના IPO(Ravelcare IPO) ભાવ 130 રૂપિયા છે. દરમિયાન, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર ₹75 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, રેવેલકેરના શેર લગભગ ₹205 પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે IPO માં કંપનીના શેર ખરીદનારા રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે 57% થી વધુના ફાયદાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. રેવેલકેરના શેર 8 ડિસેમ્બરે લિસ્ટ થશે. રેવેલકેરના IPO નું કુલ કદ ₹24.10 કરોડ સુધી છે. રેવેલકેર લિમિટેડના શેર BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થશે.
કંપની શું કરે છે
રેવેલકેર લિમિટેડ (Ravelcare IPO)નવેમ્બર 2018માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. રેવેલકેર એક ડિજિટલ-ફર્સ્ટ બ્યુટી અને પર્સનલ કેર બ્રાન્ડ છે, જે હેરકેર, સ્કિનકેર અને બોડીકેર ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છે. રેવેલકેર તેની વેબસાઇટ અને એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ અને મિન્ટ્રા દ્વારા કાર્ય કરે છે.
2024-25 નાણાકીય વર્ષમાં, રેવેલકેર લિમિટેડ વૈશ્વિક બજારમાં તેની પહોંચ વિસ્તારવાની યોજના ધરાવે છે. કંપની હાલમાં UAE, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, જર્મની, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને સાઉદી અરેબિયાના ગ્રાહકોને તેના ઉત્પાદનો પૂરા પાડે છે.
IPO 437 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો
રેવલકેર લિમિટેડના IPO ને કુલ 437.60 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. કંપનીના સામાન્ય રોકાણકાર વર્ગને 463.13 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર વર્ગને 752.16 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. રેવલકેરના IPO માં ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 155.91 ગણું સબ્સ્ક્રાઇબ થયો. સામાન્ય રોકાણકારોને કંપનીના IPO માં બે લોટ માટે અરજી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. IPOના બે લોટમાં 2,000 શેરનો સમાવેશ થતો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે