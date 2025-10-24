ટાટાની આ કંપનીએ બદલી નાખ્યું પોતાનું નામ, શેરબજારમાં આ નામથી કરી રહી છે ટ્રેડ
TATA Group: આજે, 24 ઓક્ટોબર, ટાટા મોટર્સનું શેરબજારનું નામ બદલીને ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ કરવામાં આવ્યું છે. ડિમર્જર પછી કંપનીના નામમાં ફેરફાર પુરો કરવામાં આવ્યો છે. BSEએ પહેલાથી જ શેરધારકોને નામમાં ફેરફારની જાણ કરી દીધી હતી. હવે, શેરબજાર ટાટા મોટર્સને બદલે TMPV સૂચિબદ્ધ કરે છે.
TATA Group: ટાટા મોટર્સ તેના પેસેન્જર વાહન અને વાણિજ્યિક વાહન વ્યવસાયોને અલગથી ચલાવે છે. આ ડિમર્જર આ સાથે સંબંધિત છે. હવે, ટાટા મોટર્સના બે અલગ અલગ એકમો શેરબજારમાં સૂચિબદ્ધ થશે. કોમર્શિયલ વાહનોના વ્યવસાય સાથે ટાટા મોટર્સ તરીકે જોડાયેલ રહેશે. જો કે, પેસેન્જર વાહન વ્યવસાય હવે આજથી ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ તરીકે જોડાણ થયું.
403.50 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા
શુક્રવારે BSE પર ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સનો શેર 406.50 રૂપિયા પર ખુલ્યો. દિવસ દરમિયાન, શેર 408.50 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. બજાર બંધ થતાં, કંપનીના શેર BSE પર 0.58 ટકા ઘટીને 403.50 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
ડિમર્જર 1 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવ્યું.
ટાટા મોટર્સ 1 ઓક્ટોબરના રોજ સત્તાવાર રીતે અલગ થઈ ગયા. જે રોકાણકારોએ રેકોર્ડ તારીખે ટાટા મોટર્સનો એક શેર રાખ્યો હતો તેમને બંને યુનિટમાંથી એક-એક શેર મળશે. કંપનીએ આ ડિમર્જર માટે 14 ઓક્ટોબર રેકોર્ડ તારીખ તરીકે નક્કી કરી હતી. ટાટા મોટર્સે સૌપ્રથમ માર્ચ 2024માં ડિમર્જરની જાહેરાત કરી હતી.
ડિમર્જર પાછળનો તર્ક કંપનીના વિકાસ
આ ડિમર્જર પાછળનો તર્ક કંપનીના વિકાસ અને ધ્યાનને વેગ આપવાનો છે. પેસેન્જર વાહનોના યુનિટમાં સ્થાનિક કાર, ઇલેક્ટ્રિક કાર અને JLR બિઝનેસનો સમાવેશ થાય છે. તે જ સમયે, કોમર્શિયલ વિભાગમાં ટ્રક, બસો અને ડિફેંસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
